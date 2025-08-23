農曆7月鬼門開 台南山上福緣宮掛普度公燈為好兄弟照路

農曆7月到，台南山上區福緣宮掛置普度公燈，為好兄弟照路。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/23 18:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆7月初1又被稱是「鬼門開」的日子，台南山上區新莊里大庄代天府福緣宮今午依循傳統，在廟埕準備豐盛的供品進行祭拜，並於百年榕樹下掛置普度公燈，為來到陽間的好兄弟照路，展現鄉下地方濃厚的人情味。

今為農曆鬼月的開始，隨著現代化的夜間照明設施逐漸普及，家戶門口擺出普度公燈的習俗已經式微，僅在山裡或海邊等較為偏遠的聚落仍可見到，新莊里保留傳統，且由當地大廟來掛置，更加難得。

每到農曆7月1日，福緣宮都會由爐主準備牲禮、飲料、餅乾、米食等供品在廟前進行祭拜，並於廣場右側的百年榕樹下設置普度公燈，延續為好兄弟照路的傳統習俗，早期使用燃油，現則接電，並找來竹子布置，以斗笠當頂蓋，手工製作，維持古早意象。

除了月頭之外，爐主也會進行月尾的祭拜，而在中元節時，則由福緣宮開辦普度活動，邀請信眾共襄盛舉，大家準備豐盛的供品，讓好兄弟享用，感受鄉親們的熱情。

福緣宮廟前也準備了豐盛的供品，祭拜普度公。（記者吳俊鋒攝）

