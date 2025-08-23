32年本土品牌撐不住！高雄最後門市熄燈 網嘆：時代的眼淚

「生活工場」實體版圖不斷收縮，如今，高雄最後一家門市正式吹熄燈號。（圖翻攝自臉書）

2025/08/23 18:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾經叱吒全台、代表本土居家美學的品牌「生活工場」，隨著市場競爭與消費習慣的轉變，實體版圖不斷收縮，如今，高雄最後一家門市正式吹熄燈號，令不少消費者感嘆青春回憶消失了。

高雄在地粉專「高雄點」21日於臉書透露，位於左營區裕誠路的生活工場門市，已於8月20日結束營業。照片中，大門深鎖，空蕩的門市前僅有小攤商販售雞蛋糕。消息一出，立即掀起討論，「他們的東西以前很有設計感」、「年輕時很愛去逛，又送走一個青春回憶了」、「生活工場沒有進步，收掉是早晚的事情，不意外…時代的眼淚」，也有人自嘲「啊，我還有會員卡呢」。

生活工場創立於1993年，以日系簡約設計與親民價格打響名號，最盛時期全台展店近百家，曾是年輕族群添購家飾的首選。

不過，隨著無印良品、IKEA、宜得利、HOLA等國際與大型連鎖品牌陸續插旗，生活工場的定位逐漸模糊，加上電商崛起，實體通路的經營壓力愈來愈大。今年4月曾傳出全面撤離百貨商場，當時業者澄清僅是「合約調整」，但全台門市數量確實快速縮減。

根據官網資訊，目前生活工場在全台北、中、南僅剩不到10家門市，品牌未來將把重心轉向電商平台及批發零售模式，試圖在數位浪潮中尋找新出路。

