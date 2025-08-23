文化傳承與長照新基地 苗縣都會區原民綜合服務中心落成剪綵

苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心落成，眾人在文化展演廣場合影。（苗縣府提供）

2025/08/23 17:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心新建工程，由原住民族委員會補助及縣府配合，共計1億2千萬元辦理，今落成剪綵，設有原住民文化展演廣場、健康服務站長照據點及部落大學等多用途空間，提供一站式原住民生活支持和文化傳承功能。

原民會副主委谷縱‧喀勒芳安表示，這是原民會自2024年推動「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫」中，首座完工啟用並提供都會區原住民族一處文化傳承、多功能服務的場所，相信未來更能對族人鄉親有更優質的照顧及服務。

苗縣原住民人口約1萬1500人，目前有15族，其中居住都會區約5300人且有增加趨勢。但都會區原住民長期缺乏可供聯繫情感、舉辦活動或推動業務的場所，過往的聯合豐年祭也得租借場地辦理，經地方多年覓地、爭取經費，於前年底動工，昨落成剪綵。

縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲簡報指出，都會區原住民族綜合服務中心規劃有祭儀文化展演空間、文化健康站長照據點、家庭服務中心、部落大學教室、多功能會議室及戶外運動設施等，後續將進行第4及第5期工程，啟用後是都會區原住民重要的聚會活動場所和人才培訓基地。

今日落成典禮，谷縱‧喀勒芳安、立委黃仁、高金素梅、伍麗華及陳瑩助理出席，縣長鍾東錦、副議長張淑芬及多位議員，及泰安鄉長陳吉基、南庄鄉長羅春蓮及獅潭鄉長劉淑能等各界代表也到場見證，在賽夏、泰雅及阿美族頭目及長老引導下完成祈福儀式，聯袂為中心落成剪綵。

