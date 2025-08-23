馬公童樂趴閉幕 夏日露天電影院接棒

馬公夏日童樂趴歷經17天活動，順利圓滿結束。（馬公市公所提供）

2025/08/23 16:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年夏日馬公熱鬧滾滾！歷時17天的「馬公夏日童樂趴」，昨（22）日晚間圓滿閉幕晚會，為馬公市今夏最受歡迎的親子盛會畫下溫馨句點。緊接著馬公夏日露天電影院登場，將於8月23日、29日與30日放映親子動畫電影。並請來金色雙島藝術季大型貓玩偶坐鎮。

今年童樂趴規劃「海洋派對氣墊樂園」、「動物派對氣墊樂園」、大型機械遊具、泡沫派對，以及多元市集與行動餐車等設施，採分齡設計與分時段入場控管，兼顧安全與遊憩品質，獲得家長廣泛肯定。閉幕晚會由Dream Ark夢想方舟藝能學園開場，琦琦兒童舞蹈團、身呼吸舞蹈教室與氣球達人光光鼠叔輪番演出，馬公市吉祥物「澎馬飛飛」也現身互動。

「馬公夏日露天電影院」則同步在國際廣場揭開序幕，現場洋溢夏夜輕鬆氛圍。馬公市公所延續「夏日童樂趴」熱度，現場多隻巨型貓咪氣偶萌趣現身，其中首次亮相的「搖滾貓」造型吸睛，成為國際廣場的新打卡亮點，也吸引不少大小朋友駐足合影，沿菊文創市集同步登場。

馬公市長黃健忠表示，馬公市雖非資源豐厚的都會城市，但市公所始終以「孩子與家庭的需要」作為施政出發點，用心規劃出貼近生活的活動內容。他說「我們沒有豪華設施，但希望透過一場免費電影、一次真實陪伴，讓孩子記得家鄉的溫度。只要能讓孩子笑、讓家長安心，就是市政最應有的價值。」

馬公夏日露天電影院，搖滾貓現身會場。（馬公市公所提供）

