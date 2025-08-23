餐點超貴菜單又老土 網譏台中海洋館：80年代的設計、20年後的價錢

台中海洋館餐廳的餐點價錢與菜單風格引發網友討論。（擷取自love.on.foodplay/Threads）

2025/08/23 20:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕萬眾期待的台中海洋館歷經14年籌劃終於在8月21日開幕，不過試營運至今負評不斷，許多網友認為票價訂太高、館內動線不明、海洋生物種類少，其中館內餐廳餐點的價錢與菜單風格更是引發討論。

有網友在Threads發文分享，台中海洋館的餐廳六種套餐價格落在在389元到450元之間，最便宜的烤雞腿套餐要價389元，最貴的餐點則是450元的海鮮義大利麵及海鮮拉麵，其中台灣國民美食牛肉麵也要399元，讓網友諷刺，「這麼貴，海鮮肯定從海洋館現撈」、「建議去魚中魚就好，這裡是盤中盤」、「不如去隔壁梧棲漁港吃」。

此外，更掀起討論的是，館內餐廳菜單設計太過老土，「先不說貴不貴好不好吃，這菜單設計到底能多醜」、「這什麼80年代的菜單設計」、「我的眼睛受到攻擊」、「有辦法拍的這麼沒食慾也是一種藝術」、「要賣這價錢菜單也弄好看點吧」、「這是什麼明明才剛開幕，卻像是開了30年的菜單」、「我以為是1990年的懷舊照片」、「北韓風格設計」。

對此，台中海洋館表示，館內餐點其實很澎湃，食材也很講究、份量也足，但也強調會與外包廠商溝通，並參酌周邊餐飲行情，再研議是否調整價格，館內設施也會加強標示及增加海底生物介紹。。

