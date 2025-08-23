為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    紅殼蛋比白蛋營養？超市一群人首選紅蛋 日專家揭「1關鍵差異」

    許多網友都認為紅殼蛋的營養價值較高，但營養專家指出，「蛋殼顏色其實和營養無關」。（路透）

    2025/08/23 17:10

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕超市裡紅殼雞蛋與白殼雞蛋價格雖相同，紅殼蛋卻經常一上架就被搶購一空，導致白殼蛋常常滯銷。日本社群上，有許多網友認為紅殼蛋的營養價值較高，不過營養專家指出，「蛋殼顏色其實和營養無關」。

    根據日媒《週刊女性》報導 ，最近日本社群上有一張有趣的照片引發討論，照片中超市裡紅殼蛋與白殼蛋價格相同，但紅殼蛋經常一上架就被搶購一空，反而白殼蛋常常滯銷。網友紛紛認為，「紅殼的蛋黃看起來比較濃」、「總覺得紅蛋比較健康」、「紅蛋的殼比較厚，不容易破」、「紅蛋的蛋黃比較好吃」，許多網友都認為紅殼蛋的營養價值較高，甚至流傳著紅殼蛋殼較厚、保存時間更長等說法。

    對此，東京慈惠會醫科大學附屬醫院營養部部長濱裕宣說明，其實網友的認知並不正確，蛋殼的顏色其實和營養價值無關，蛋殼的顏色是因為雞的品種不同，白羽雞會下白殼蛋，而棕羽雞則產紅殼蛋，至於蛋殼的厚薄，則主要受到蛋的大小與個體差異影響，與營養價值也無關。

    濱裕宣也表示，蛋黃顏色的深淺，其實和飼料成分密切相關，如果飼料中含有較多玉米或胡蘿蔔素，蛋黃顏色就會偏深，反之則會較淡。他提醒，雞蛋是一種營養密度很高的食物，含有所有必需胺基酸、豐富的蛋白質及多種維生素與礦物質，是非常優質的日常食材，不過若是對膽固醇攝取有疑慮的人，就需要控制每日食用量。

