客家後生交流營登場 日美澳法客家青年來台

客家後生交流營登場，日美澳法等國客家青年來台。（客委會提供）

2025/08/23 16:22

〔記者林曉雲／台北報導〕總統賴清德推動客家六箭政策之一「青年客家」，客委會今（23）日於新竹縣北埔鄉麻布山林詠山館，舉辦「海內外客家後生交流營」開訓典禮，30位學員包含18位國內青年及12位海外青年，分別來自日本、美國、澳洲、法國、西班牙、菲律賓、馬來西亞、香港、柬埔寨、越南、南非等國家，甚至有學員直接從機場直奔活動現場，彼此交流台灣與世界的客家風情。

客委會副主委邱星崴表示，客家青年是客庄的未來，也是文化傳承的關鍵力量，期勉後生看見客家族群的多元樣貌，做一個驕傲的客家人及全球公民。

邱星崴也說，客家族群很特別，在全世界都能找到客家人的蹤影，不只存有獨特的語言、美食、祭祀等文化連結，也有尋求族群認同的強烈動機，「因為我們都是客家人，才會想要找世界各地的客家人」，這是難能可貴的共識，進而也因為身分認同的關係，更有機會展開對話，了解大家在各地生活的模樣，這是族群中非常團結且值得驕傲的事情。

交流營以「1日1主題」規劃，今日起至8月29日在寶山、北埔、龍潭、關西及楊梅等地舉行 7天6夜課程，結合「客人主人」紀錄片、「樟之細路」手作步道、社區營造與長者照顧、老屋再生與地方創生、客家茶文化與食農教育、客語沉浸式教學課堂等內容，讓客家青年能深入體驗台灣客家的在地人文風貌、自然環境與產業特色，並將所學化為推動客家文化永續發展的實際行動。

