    首頁　>　生活

    澎湖清除海洋覆網 鎖定箱網養殖區

    西嶼竹灣養殖區打撈海底廢網，維護海洋生態。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/23 15:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海底覆網就像死亡長城一樣，纏繞海洋生物致死，立委楊曜積極爭取經費補助清除海洋覆網。澎湖縣政府農漁局今年透過農業部漁業署與環境部環境管理署補助，總計補助超過900萬元，委託專業廠商執行海底覆網清除作業，並委託水產試驗所澎湖中心做為第三方公正單位，每趟清除航次皆須由驗證單位共同出海，確保清除過程符合相關規定。

    清除範圍除了澎湖縣轄管海域之天然珊瑚礁區外，也包含人工魚礁區、漁港周遭養殖區等，清除團隊接獲民眾通報後，立即前往西嶼鄉竹灣漁港週遭海域，對箱網及牡蠣養殖區的水下環境進行清除，此次水下現勘發現網具數量不多，僅清除少量養殖廢棄繩索。

    由於海洋資源日益枯竭，箱網養殖已成未來主力，現成為魚類及過境候鳥棲息聚集區，形成獨特的生態環境，未來不僅是主要是食物供應鏈，更是環境生態指標，因此澎湖縣政府將持續致力於養殖環境維護，除持續打撈海底覆網及廢棄物之外，也將監控水質及生產魚類品質，配合澎湖優鮮行銷各地。

    澎湖縣政府農漁局表示，今年累計已清除超過4.5公噸海底覆網，預計今年共可清除超過10公噸，並呼籲，漁民朋友出海作業或民眾從事水域遊憩活動，若發現有海底覆網請即時通報，若漁撈作業過程不慎流失網具，依照漁業署規定，需填報「刺網漁業漁具流失通報紀錄單」，不讓廢棄網具留在海中，影響澎湖的海洋環境。

    由海域清理海底覆網，就是減少海底死亡長城，（記者劉禹慶攝）

