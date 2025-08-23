為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「差1元也不賣！」小學生買麵包少帶錢 店員當場丟垃圾桶

    男童買麵包時少帶1元，麵包竟直接被丟進垃圾桶，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

    2025/08/23 15:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕小朋友買東西零錢帶不夠，店家會通融還是照規矩來？日本一名小學3年級男童，拿著零用錢到麵包店買點心，等到結帳時卻發現自己差了1元，沒想到店員竟當場將麵包丟進垃圾桶處理，嚇得男童淚眼汪汪跑回家找媽媽。貼文曝光後，掀起網友們熱議。

    根據日媒報導，一名母親在社群平台分享，兒子日前到人氣麵包店準備買最愛的菠蘿麵包當點心，沒想到在結帳時少了5日圓（約新台幣1元）。當時孩子緊張地翻遍身上硬幣，仍湊不齊，結果店員卻冷冷回應，「錢不夠？那只能報廢了」，隨手將麵包丟進垃圾桶內。

    男童母親還透露，當時男童受到嚴重打擊，邊跑邊哭著回家，母親得知經過後也立刻安撫孩子，並在社群平台發文感慨，「至少別當著孩子面丟掉啊！」她也表示，將會親自聯絡店家，確認事件是否如傳聞所述。

    貼文曝光後，引起眾多網友熱議，「不應該在孩子面前這麼做」、「他們其實可以更靈活一些，不收5日元的費用」、「有很多方式可以解決，比如暫時留在旁邊，讓男童回家拿錢再過來」、「真希望孩子們能得到更仁慈的對待」、「雖然被人摸過就要報銷，但這樣處理問題的方式實在很不妥」。

