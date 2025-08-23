他抱怨垃圾車效率差「塞車臭到崩潰」網卻不挺：很科學了

有網友抱怨垃圾車效率差，且塞車臭時到崩潰，認為此舉太過落伍。示意圖。（資料照）

2025/08/23 15:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，只要聽到熟悉的音樂響起，民眾就會拎著垃圾袋衝到街頭倒垃圾，這樣的「追垃圾車文化」早已成為台灣特有的日常風景。不過卻有網友認為，這種收運方式不僅耗時，還會在街道上留下惱人的臭味。貼文曝光後，有網友則指出，「過去有指定區域讓垃圾堆積在路邊，但是容易蚊蟲橫行、垃圾臭味飄散，讓附近住戶苦不堪言，而現在台灣收垃圾方式已經是很科學、很效率了」。

網友在mobile01論壇抱怨，台灣的垃圾收運方式實在「太落伍」，民眾得在固定時間，提著垃圾袋守在路邊等車，不僅讓整條街塞成一團，還伴隨濃濃惡臭。原PO認為，這種「看似貼心到府」收垃圾的機制，其實效率低落，也讓不少上班族或臨時不在家的居民無法配合指定時段丟垃圾。

原PO指出，短短500公尺的範圍內，有的垃圾車分別在早上7點、下午4點、傍晚5點及晚上8點出現，看似收垃圾的班次密集，實際上卻不一定符合所有人的作息。對此，他也舉例，若是上班族的工時從下午3點至深夜，幾乎沒有一個時段能順利趕上垃圾車，直言「這樣的制度設計根本沒考慮到不同族群的生活型態」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「所以要在路上放大型垃圾桶給民眾丟，垃圾車再來收嗎？這樣路上不是更臭」、「時間配合不來的人，適合住大樓統一收集，或請人幫忙代丟垃圾」、「台灣以前多垃圾集中地點亂不堪，油膩汙水到處橫流，不只造成環境汙染，也影響垃圾集中地點附近居民生活品質劣化」、「如果民眾無法配合清運時間倒垃圾，各地清潔隊所在地也都開放收民眾前往倒垃圾」。

