義務辯護律師自掏腰包 助外籍女看護與被害人和解

〔記者林嘉東／基隆報導〕菲律賓籍女看護艾卡兒（化名），被控提供人頭帳戶助詐團，害黃姓女子被騙走11萬餘元洗到海外。基隆地院審理時，艾女的義務辯護律師陳雅萍心疼艾女處境，自掏腰包2萬元，加上女通譯員也貼心幫艾女出5000元，2人湊足2萬5000元達成和解；黃女收到和解金後，感動說出同為女人，女人何苦為難女人，當庭向法官求情希望能判艾卡兒緩刑；承審女法官最後依艾女犯一般洗錢罪，判處4月徒刑，併科台幣3萬元罰金，緩刑2年。

律師陳鳳暘表示，義務辯護律師是由法官指定替被告辯護，律師酬勞則由承審法官審酌律師表現，依「義務辯護律師支給報酬要點」支付律師酬勞，第一審律師報酬為1萬8000元到2萬8000元不等；本案，律師陳雅萍在律師酬勞未定前，自掏腰包替被告出錢，相當佛心。

判決指出，去年2月間，黃女接獲1名自稱是戰地醫生電話，佯稱遭槍傷，需要錢醫治，向黃女借款；黃女禁不起近1個月每天向她噓寒問暖，掉入詐團圈套，前、後3筆，共匯出32萬餘元，直到察覺有異報警才知受騙。警方循線查到黃女被騙的款項中有11萬餘元，匯入來台打工的菲律賓女看護艾卡兒戶頭。檢方調查後，將艾女依涉犯洗錢罪起訴。

法院審理時，艾女透過女通譯解釋，她為了養菲律賓的3名小孩，來台打工每月賺約3萬，留幾千元度日，剩下2萬多元全寄回菲律賓老家；去年她在臉書看到網友販售一些新衣服很喜歡，與賣家有聯繫後發現太貴，最後沒有下手買，但也因此認識賣家，並成為臉友。

艾女說，她因信賴對方也就答應，不知道提供帳戶幫助詐團洗錢，說著說著就哭了起來。律師陳雅萍同情她的遭遇，替她辯護說，這11萬元最終進了詐團首腦口袋，並非被艾女拿走，盼黃女能同意以2萬5000元和解，但黃女希望能拿回6萬，陳雅萍當庭說她願意替艾女出2萬元，女通譯聽後，當庭表示願意替艾女出5000元。

女法官見狀調解指出，艾女處境堪憐，家庭負擔又重，若不能和解會被判刑，將被遣返菲律賓，希望黃女給艾女留在台灣機會，繼續賺錢寄給小孩，盼和解金額能再降一點，黃女最終同意2萬5000元和解，並在收下和解金後表示，大家都是女人，女人不要為難女人，希望法官給艾女緩刑機會。

