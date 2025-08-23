為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    義務辯護律師自掏腰包 助外籍女看護與被害人和解

    義務辯護律師陳雅萍心疼1名涉犯洗錢罪的外籍女看護處境，自掏腰包2萬元，與女通譯員合力湊足2萬5000元和解金，讓被告感動不已。（記者林嘉東攝）

    義務辯護律師陳雅萍心疼1名涉犯洗錢罪的外籍女看護處境，自掏腰包2萬元，與女通譯員合力湊足2萬5000元和解金，讓被告感動不已。（記者林嘉東攝）

    2025/08/23 14:39

    〔記者林嘉東／基隆報導〕菲律賓籍女看護艾卡兒（化名），被控提供人頭帳戶助詐團，害黃姓女子被騙走11萬餘元洗到海外。基隆地院審理時，艾女的義務辯護律師陳雅萍心疼艾女處境，自掏腰包2萬元，加上女通譯員也貼心幫艾女出5000元，2人湊足2萬5000元達成和解；黃女收到和解金後，感動說出同為女人，女人何苦為難女人，當庭向法官求情希望能判艾卡兒緩刑；承審女法官最後依艾女犯一般洗錢罪，判處4月徒刑，併科台幣3萬元罰金，緩刑2年。

    律師陳鳳暘表示，義務辯護律師是由法官指定替被告辯護，律師酬勞則由承審法官審酌律師表現，依「義務辯護律師支給報酬要點」支付律師酬勞，第一審律師報酬為1萬8000元到2萬8000元不等；本案，律師陳雅萍在律師酬勞未定前，自掏腰包替被告出錢，相當佛心。

    判決指出，去年2月間，黃女接獲1名自稱是戰地醫生電話，佯稱遭槍傷，需要錢醫治，向黃女借款；黃女禁不起近1個月每天向她噓寒問暖，掉入詐團圈套，前、後3筆，共匯出32萬餘元，直到察覺有異報警才知受騙。警方循線查到黃女被騙的款項中有11萬餘元，匯入來台打工的菲律賓女看護艾卡兒戶頭。檢方調查後，將艾女依涉犯洗錢罪起訴。

    法院審理時，艾女透過女通譯解釋，她為了養菲律賓的3名小孩，來台打工每月賺約3萬，留幾千元度日，剩下2萬多元全寄回菲律賓老家；去年她在臉書看到網友販售一些新衣服很喜歡，與賣家有聯繫後發現太貴，最後沒有下手買，但也因此認識賣家，並成為臉友。

    艾女說，她因信賴對方也就答應，不知道提供帳戶幫助詐團洗錢，說著說著就哭了起來。律師陳雅萍同情她的遭遇，替她辯護說，這11萬元最終進了詐團首腦口袋，並非被艾女拿走，盼黃女能同意以2萬5000元和解，但黃女希望能拿回6萬，陳雅萍當庭說她願意替艾女出2萬元，女通譯聽後，當庭表示願意替艾女出5000元。

    女法官見狀調解指出，艾女處境堪憐，家庭負擔又重，若不能和解會被判刑，將被遣返菲律賓，希望黃女給艾女留在台灣機會，繼續賺錢寄給小孩，盼和解金額能再降一點，黃女最終同意2萬5000元和解，並在收下和解金後表示，大家都是女人，女人不要為難女人，希望法官給艾女緩刑機會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播