嘉義城隍廟「全嘉開普」供品搶眼 1500萬元新台幣鈔票打造「諸羅城門」

嘉義城隍廟中元普渡祭典創意供品，斥資1500萬元，以2000元鈔票打造城門十分吸睛。（記者王善嬿攝）

2025/08/23 14:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天農曆7月1日民俗稱鬼月，嘉義城隍廟中元普渡祭典「城隍開恩，全嘉開普」登場，祭祀擺設規模較往年更大，其中耗資1500萬元，以7500張2000元新台幣鈔票打造的「錢進諸羅 千萬城門」創意亮相，讓祭祀民眾直呼「好壯觀」。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，今年中元普渡祭典以「錢進諸羅 千萬城門」、「城隍賜福 水果肉山」、「生生不息 時來運轉」、「酒香不怕巷子深」、「捏麵人『佛國樂嘻』」、「香雞飄十里」、「魚讚中元」等7大主題規劃豐盛創意供品，期許藉由普渡讓好兄弟增添觀光財。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂說，今年適逢嘉義建城321年，董監事創意用7500張2000元鈔票堆砌打造「錢進諸羅 千萬城門」，感謝在地業者、逢國食品公司贊普，該公司感念4、5年前低潮時受城隍爺保佑而贊助支持。「諸羅城門」今清晨6點就開始搭建，直到晚上6點許中元普渡祭典結束。

此外，維新社邀請彰化藝師王清榮擺設「捏麵人『佛國樂嘻』」創意供品，250個卡通、動漫公仔充滿童趣，普渡完成，將提供信眾拍照打卡免費索取。

王清榮說，1個多月前就開始製作，傳統捏麵人揉合麵粉、糯米製作，現在還會加入防腐劑，可以放5年，且融合時下流行卡通、動漫製作，希望更引起信眾共鳴。

嘉義城隍廟中元普渡祭典，創意用鈔票打造諸羅城門，話題十足。（記者王善嬿攝）

藝師王清榮此次製作250個捏麵公仔，成為嘉義城隍廟普渡創意供品之一。（記者王善嬿攝）

普渡捏麵人供品有時下流行的卡通人物，受兒童喜愛。（記者王善嬿攝）

農曆7月1日，嘉義城隍廟今舉行中元普渡祭典，也象徵嘉義市「輪普」開跑。（記者王善嬿攝）

