為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義城隍廟「全嘉開普」供品搶眼 1500萬元新台幣鈔票打造「諸羅城門」

    嘉義城隍廟中元普渡祭典創意供品，斥資1500萬元，以2000元鈔票打造城門十分吸睛。（記者王善嬿攝）

    嘉義城隍廟中元普渡祭典創意供品，斥資1500萬元，以2000元鈔票打造城門十分吸睛。（記者王善嬿攝）

    2025/08/23 14:35

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天農曆7月1日民俗稱鬼月，嘉義城隍廟中元普渡祭典「城隍開恩，全嘉開普」登場，祭祀擺設規模較往年更大，其中耗資1500萬元，以7500張2000元新台幣鈔票打造的「錢進諸羅 千萬城門」創意亮相，讓祭祀民眾直呼「好壯觀」。

    嘉義城隍廟董事長賴永川表示，今年中元普渡祭典以「錢進諸羅 千萬城門」、「城隍賜福 水果肉山」、「生生不息 時來運轉」、「酒香不怕巷子深」、「捏麵人『佛國樂嘻』」、「香雞飄十里」、「魚讚中元」等7大主題規劃豐盛創意供品，期許藉由普渡讓好兄弟增添觀光財。

    嘉義城隍廟總幹事葛永樂說，今年適逢嘉義建城321年，董監事創意用7500張2000元鈔票堆砌打造「錢進諸羅 千萬城門」，感謝在地業者、逢國食品公司贊普，該公司感念4、5年前低潮時受城隍爺保佑而贊助支持。「諸羅城門」今清晨6點就開始搭建，直到晚上6點許中元普渡祭典結束。

    此外，維新社邀請彰化藝師王清榮擺設「捏麵人『佛國樂嘻』」創意供品，250個卡通、動漫公仔充滿童趣，普渡完成，將提供信眾拍照打卡免費索取。

    王清榮說，1個多月前就開始製作，傳統捏麵人揉合麵粉、糯米製作，現在還會加入防腐劑，可以放5年，且融合時下流行卡通、動漫製作，希望更引起信眾共鳴。

    嘉義城隍廟中元普渡祭典，創意用鈔票打造諸羅城門，話題十足。（記者王善嬿攝）

    嘉義城隍廟中元普渡祭典，創意用鈔票打造諸羅城門，話題十足。（記者王善嬿攝）

    藝師王清榮此次製作250個捏麵公仔，成為嘉義城隍廟普渡創意供品之一。（記者王善嬿攝）

    藝師王清榮此次製作250個捏麵公仔，成為嘉義城隍廟普渡創意供品之一。（記者王善嬿攝）

    普渡捏麵人供品有時下流行的卡通人物，受兒童喜愛。（記者王善嬿攝）

    普渡捏麵人供品有時下流行的卡通人物，受兒童喜愛。（記者王善嬿攝）

    農曆7月1日，嘉義城隍廟今舉行中元普渡祭典，也象徵嘉義市「輪普」開跑。（記者王善嬿攝）

    農曆7月1日，嘉義城隍廟今舉行中元普渡祭典，也象徵嘉義市「輪普」開跑。（記者王善嬿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播