竹市「修復柑仔店」幫6旬婦一圓卡式錄音機 播放已逝媽媽歌聲夢想

能修就不換！新竹市環保局推成立維修聊天室及修復柑仔店。（記者洪美秀攝）

2025/08/23 14:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕什麼是能修就不換？新竹市環保局去年邀清大學生組成的「維修聊天室」到免廢市集幫市民修家電家俱與3C產品，今年起擴大在將軍村成立「修復柑仔店」，鼓勵市民用修復取代購買新產品，2年來幫市民修復至少300件各類家電家俱，還有6旬婦女帶著卡匣式錄音機，希望再聽到錄音帶中已逝媽媽的歌聲，透過修復柑仔店志工使命必達，讓錄音帶原音重現，讓6旬婦感動哭了。

充電玩具不動了怎麼辦？電扇不轉了要丟掉嗎？20年的大同電鍋無法加熱？家庭生活常遇到家電家俱故障等狀況，但要丟還是修？竹市修復柑仔店修復志工何林傳說，多數家電故障，大多是小零件出問題，或長久未保養故障，像電扇的心臟是馬達，若懂得拆卸，噴點潤滑油，大多能正常運轉。大同電鍋有時只要打開內鍋換個銅片或電線，就能正常使用。

竹市環保局環境衛生管理科長易武忠表示，這2年環保局透過維修聊天室及修復柑仔店，「以修理代替丟棄」，每年約完成300件各類家電家俱的修復單，且佔送修家電物件7成，因是免費維修，市民反映不錯，環保局未來考慮成立常態型修復柑仔店，透過使用者付費方式，讓修復柑仔店成為循環經濟一環。同時舉辦修復柑仔店展覽、免費維修諮詢、講座及實作課程，能修就不換挑戰賽，鼓勵民眾體驗修復樂趣，透過修復志工修復電扇、廚房小家電及小型電子娛樂設備及玩具，讓市民很有感，每月第四週的週六、週日11點到下午5點，開放家具與電器修復。

噴點潤滑劑可修復電扇馬達。（記者洪美秀攝）

