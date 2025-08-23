降低交通事故！ 基隆西定路42巷口優先建置智慧警示系統

基隆市西定路交通頻繁易發生事故，市府將優先建置智慧警示系統。（記者盧賢秀攝）

2025/08/23 14:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市區道路狹窄且複雜，有些路段未設置號誌卻會有視覺死角，易發生交通事故，市議員施偉政指西定路42巷口，交通頻繁常發生車禍，經會勘要設智慧警示系統。市府交通處表示，經與區公所及主計單位研商後，將自籌經費優先建置智慧警示系統，以提升該巷口交通安全。

施偉政在市議會提案，指基隆市區道路狹窄，許多無號誌路口因有視覺死角，容易發生交通事故，他要求市府能加速導入安全科技設備，以維護市民出行時的安全。其中西定路42巷口是交通要道交匯處，交通頻繁常發生車禍，會勘後決議安裝無號誌警示系統，卻仍未動工。

交通處表示，市府為整體提升無號誌化路口安全，全市盤點74處容易發生車禍受傷且沒有停讓設施的路口，去年已在20處路口設置了智慧偵測警示系統，今年將再增18處，可讓民眾在行經視野不佳的無號誌路口時，經系統偵測從LED的螢幕上，看到是否有來車接近路口，並分辨來車是哪一個方向，達到預警效果，降低車禍的機率。

交通處與市府相關單位研議後，決定優先建置西定路42巷口智慧偵測警示系統，以提升該巷口交通安全。

