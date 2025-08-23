為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    公開處刑！ 台鐵列車長廣播「5車旅客管好你家小孩」 網友讚爆

    一名台鐵列車長在車上透過廣播，直接點名喊「5車的旅客你已經被投訴，請管好你家小孩」。（Threads網友授權 @yoyo._.951214）

    一名台鐵列車長在車上透過廣播，直接點名喊「5車的旅客你已經被投訴，請管好你家小孩」。（Threads網友授權 @yoyo._.951214）

    2025/08/23 14:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕搭乘火車、高鐵等長途運輸工具時，不少人最怕遇到哭鬧不休或大吵大鬧的小孩。一段在社群平台上的影片引發熱議，畫面可見，一名台鐵列車長在車上透過廣播，直接點名喊「5車的旅客你已經被投訴，請管好你家小孩」，引發留言區一片叫好，有網友直呼：「愛死列車長的公開處刑了！」

    原PO昨（22）日上午在Threads上分享這段影片，影片中可聽見列車長直接向全車廣播：「5車的旅客，你已經被投訴、5車的旅客，你已經被投訴！請你管好你家小孩。」整段廣播不假辭色，語氣堅定，場面雖未拍到當事小孩或家長反應，但網友光聽音檔就感受到「尷尬指數爆表」。

    影片曝光後，在社群上引來大批網友共鳴與讚賞，不少人留言表示：「愛死這列車長」、「很好，傷害性不大，但侮辱性極強」、「對，這樣才對」、「車掌做的很好」、「愛死列車長的公開處刑了」、「我之前搭自強號也有遇過這種的列車長，超兇」、「好爽」

    不過，也有部分網友認為，用「公審」的方式處理不太妥當，希望能尋找顧及家長尊嚴的「雙贏」解決方式。截至目前，台鐵尚未對該事件作出回應。

