為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    虎霸王花生包手作造型蛇、名菓水果糖葫蘆普桌 虎尾中元文化祭開跑

    虎尾中元祭8大區聯合開香，虎尾農會以虎霸王花生包製作的蛇造型普桌，特別吸睛。（記者黃淑莉攝）

    虎尾中元祭8大區聯合開香，虎尾農會以虎霸王花生包製作的蛇造型普桌，特別吸睛。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/23 14:16

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣虎尾中元文化祭今（23）日8大普度區舉辦聯合開香儀式為活動揭開序幕，現場擺設虎尾農會虎霸王花生包手作的造型蛇及虎尾名菓水果糖葫蘆等主題普桌，邀請大家來感受虎尾中元節的傳統魅力與創新。

    虎尾中元普度源自清代，當地稱「大崙腳普」，1980年代後演變成「市街普」，分成7個普度區，普度時間從農曆7月1日到30日，隨著經濟能力提升祭品越來越豐富，規模日益擴大，成為地方重要的宗教民俗活動，後演變成「市仔普」（即街仔普），並統一在農曆7月15日中元節當天舉行。2023年虎尾廣雲宮加入普度區成為8區。

    虎尾鎮長林嘉弘表示，8大普度區除普桌數量多且澎湃，最重要是各有特色，有肉山、冰雕、捏麵人、古文物展、金童團遊街、囝仔普、炮城煙火等。

    林嘉弘說，今天聯合開香也是8區團結象徵，北區金羅殿靖成企業董事長李清松代表捐贈一輛高規格救護車，強化虎尾緊急救護量能，此外縣府與鎮公所更斥資1100萬元，在虎尾圓環旁打造超大裸視3D螢幕，為此公所還製作別出心裁的影片，3D老虎會從螢幕跳出來。

    縣府文化觀光處長陳璧君指出，虎尾是文化底蘊深厚經典小鎮，有布袋戲、糖都文化外、農林型眷村外，還有最具代表的中元普度文化祭，今年計畫透過文資審議將虎尾中元文化祭提列為無形文化資產，讓其中科儀、重要觀念得以保留及傳承。

    立委張嘉郡表示，中元普度在虎尾熱鬧滾滾，歡迎大家來虎尾逛各普度區，拜普度公。

    縣長張麗善指出，虎尾中元文化祭與基隆享有「北基隆、南虎尾」美譽，除中元節當天普度祭典以一區一特色為亮點，公所在七夕情人節當晚有浪漫演唱會，中元節當天也有中元狂歡趴，邀請全國民眾共同來感受虎尾中元節的獨特魅力及創新。

    虎尾在地名菓水果糖葫蘆、古早味蛋糕等普桌。（記者黃淑莉攝）

    虎尾在地名菓水果糖葫蘆、古早味蛋糕等普桌。（記者黃淑莉攝）

    虎尾中元文化祭活動現場有惡靈戰警拍照區。（記者黃淑莉攝）

    虎尾中元文化祭活動現場有惡靈戰警拍照區。（記者黃淑莉攝）

    虎尾中元文化祭系列活動在8大區聯合開香後起跑。（記者黃淑莉攝）

    虎尾中元文化祭系列活動在8大區聯合開香後起跑。（記者黃淑莉攝）

    雲縣府、虎尾公所斥資1100萬元打造的超大裸視3D螢幕。（記者黃淑莉攝）

    雲縣府、虎尾公所斥資1100萬元打造的超大裸視3D螢幕。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播