劍魚颱風「滿大一顆」對流旺盛！粉專：近3日海外2地區要注意

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文分享颱風衛星雲圖表示，劍魚颱風對流爆發相當旺盛，滿大一顆的，也圓圓的。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/08/23 13:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今天（23日）上午宣布，原位於南海的熱帶性低氣壓TD16，在今天上午8時增強為輕度颱風「劍魚」。氣象粉專分享衛星雲圖，表示颱風「滿大一顆的」，巔峰可達中颱等籍，將直襲中國海南島、越南北部，提醒未來3天如果有朋友要前往上述地區，請特別注意。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文分享颱風衛星雲圖表示，劍魚颱風對流爆發相當旺盛，滿大一顆的，也圓圓的，但因垂直風切的關係，有稍微往西偏移，小小的不對稱。

粉專指出，劍魚強度逐漸增強中，巔峰可達中度颱風，將直襲中國海南島、越南北部（峴港至河內間），未來三天如有前往上述區域的朋友，請多注意當地天氣訊息及颱風動態。

今天上午8時，輕度颱風「劍魚」的中心位置在北緯17.1度，東經116.0度，以每小時19公里速度向西北西進行。雖然台灣不會受到「劍魚」颱風的直接影響，但今、明兩天台灣各地東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，今天午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；明天午後桃園以南地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

