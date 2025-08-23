為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    劍魚颱風「滿大一顆」對流旺盛！粉專：近3日海外2地區要注意

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文分享颱風衛星雲圖表示，劍魚颱風對流爆發相當旺盛，滿大一顆的，也圓圓的。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文分享颱風衛星雲圖表示，劍魚颱風對流爆發相當旺盛，滿大一顆的，也圓圓的。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/08/23 13:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今天（23日）上午宣布，原位於南海的熱帶性低氣壓TD16，在今天上午8時增強為輕度颱風「劍魚」。氣象粉專分享衛星雲圖，表示颱風「滿大一顆的」，巔峰可達中颱等籍，將直襲中國海南島、越南北部，提醒未來3天如果有朋友要前往上述地區，請特別注意。

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文分享颱風衛星雲圖表示，劍魚颱風對流爆發相當旺盛，滿大一顆的，也圓圓的，但因垂直風切的關係，有稍微往西偏移，小小的不對稱。

    粉專指出，劍魚強度逐漸增強中，巔峰可達中度颱風，將直襲中國海南島、越南北部（峴港至河內間），未來三天如有前往上述區域的朋友，請多注意當地天氣訊息及颱風動態。

    今天上午8時，輕度颱風「劍魚」的中心位置在北緯17.1度，東經116.0度，以每小時19公里速度向西北西進行。雖然台灣不會受到「劍魚」颱風的直接影響，但今、明兩天台灣各地東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，今天午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；明天午後桃園以南地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播