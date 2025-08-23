鬼月驚奇！黃頭鷺骨折變「無頭鷺」 真相曝光超獵奇

農曆7月鬼門開，野生動物急救站貼出恐怖的「無頭鷺」海報，介紹有趣的動物黃頭鷺。（取自臉書「野生動物急救站」）

2025/08/23 13:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕8月23日是農曆7月鬼門開，農業部生物多樣性研究所轄下野生動物急救站，近期收治1隻骨折的黃頭鷺，惟該鷺因受傷特別愛睡覺，一到下午就把整個頭藏進羽毛裡睡覺，讓照顧的獸醫看見「無頭鷺」都覺得詭異又好笑，急救站今也應景貼出恐怖的鬼月「無頭鷺」海報，超獵奇畫面令網友笑翻。

野生動物急救站表示，這隻「無頭鷺」其實是因翅膀骨折而入站治療的黃頭鷺，由於身體還未康復，因此特別愛睏，常常太陽還沒下山，就把頭藏到羽毛裡睡覺，讓下午進行例行醫療的獸醫師很為難，為避免突然的觸碰嚇到熟睡的黃頭鷺，只好先輕輕搖醒牠，再進行醫療操作。

急救站獸醫師則說，黃頭鷺在野外也會把頭埋進羽毛裡睡覺，乍看就像沒有頭，只是通常不會埋得太深，倘若身處安全、無獵食風險的環境，就會埋得比較深，但即便埋得深、睡得熟，一旦外界有風吹草動，黃頭鷺也會立即抬頭警戒，此次急救站便是利用受傷的黃頭鷺，應景的在鬼月透過「無頭鷺」話題，讓大家認識有趣的動物。

農曆7月鬼門開，野生動物急救站貼出恐怖的「無頭鷺」畫面，介紹有趣的動物黃頭鷺。（取自臉書「野生動物急救站」）

野生動物急救站收治骨折的黃頭鷺，該鷺因受傷特別愛睡覺，惟埋進羽毛熟睡模樣猶如「無頭鷺」，獸醫必須動手輕搖才能叫醒。（取自臉書「野生動物急救站」）

