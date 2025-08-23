對號座乘客擠不上車怎麼辦 高鐵公司處理方式曝

高鐵公司目前針對旅客多的尖峰時段，有增加全車自由座、人流控管措施。（記者吳亮儀攝）

2025/08/23 13:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕在武漢肺炎疫情後，高鐵乘車人數節節攀升，買自由座的旅客甚至佔滿車廂，害到購買對號座乘客無法搭車。台灣高鐵公司今天（23日）說明三項改善措施，包括規劃「指定車次自由座」、加開全車自由座列車、加強管理人流等作法。

通訊軟體LINE舉辦網路投票，針對「高鐵要改善對號座乘客擠不上車的困境最有效的措施」投票。投票結果出爐，第一名是「超尖峰時段改指定車次自由座」，第二名是「增加全車自由座加班車」，第三名是「強化月台人流與上車動線管理」。

請繼續往下閱讀...

高鐵公司表示，「增開全車自由座」以及「加強管理人流」，是高鐵公司現行針對超尖峰時段所採行的措施，而針對票選第一名「指定車次自由座」，台灣高鐵公司也正在研議整體配套措施。

台灣高鐵公司重申「不會取消自由座」服務，超尖峰時段相關分散自由座人潮措施，也不會減少自由座車廂數，將會積極保障自由座旅客乘車、返鄉權益；另外，台灣高鐵公司也將依據旅客搭乘需求的大數據進行分析，規劃對號／自由座車廂數得最適切配置，並研擬指定車次自由座的配套方案。

高鐵董事長史哲日前表示，尖峰時段的旅客爆量的確嚴重影響搭車品質，這不是大家想看見的，因此預計推出「指定車次自由座」措施明年上路，在超級尖峰時段買自由座車票，僅能搭乘特定車次的自由座車廂，無法「隨到隨上」。

另外，加開全車自由座列車、加強管理人流等作法，目前高鐵公司在尖峰時段都有做這些措施，未來加上「指定車次自由座」新制，這些做法將會三管齊下。

搭乘高鐵旅客多，自由座車廂常常被佔滿，甚至人多到讓對號座乘客上不了車，示意圖。（記者吳亮儀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法