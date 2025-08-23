週末防午後雷陣雨 天氣風險曝8月下旬天氣概況

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明天午後山區、桃園以南地區留意下午時段可能有局部短暫陣雨或雷雨，8月下旬期間以高溫、午後有局部短暫雷陣雨的夏季天氣型態為主。示意圖。（資料照）

2025/08/23 14:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天仍受到太平洋高壓影響，花東至恆春半島地區會比較容易受海上雲系移入影響，有局部短暫陣雨機會。其他地區則以晴時多雲天氣為主。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明天午後山區、桃園以南地區留意下午時段可能有局部短暫陣雨或雷雨，8月下旬期間以高溫、午後有局部短暫雷陣雨的夏季天氣型態為主。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天台灣仍然是受到太平洋高壓影響，花東至恆春半島地區會比較容易受海上雲系移入影響，有局部短暫陣雨機會，其他地區則以晴時多雲天氣為主，不過山區及嘉義以南地區要留意，午後可能有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨或雷雨，要留意下午時段的天氣變化。

請繼續往下閱讀...

而在下雨之前各地氣溫都明顯偏高，白天高溫普遍可達33至35度，在大臺北、西半部內陸地區都有36度或以上的極端高溫機會，且紫外線普遍達到過量甚至危險等級，出門務必做好防曬工作，尤其運動或勞力工作者，更要適時休息降溫，補充水分及電解質，以免遭受熱傷害。

粉專指出，昨天在菲律賓上空生成的熱帶性低氣壓目前已經來到南海，結構逐漸完整，預計今天就有機會增強為今年第13號颱風劍魚，後續路徑將持續往西移動，可能在週日通過海南島南方沿岸、下週一再登陸越南，如果有預計前往當地的話，務必注意天氣變化及航班狀況，對台灣來說則沒有明顯影響。

粉專續指，明天太平洋高壓勢力會有稍微減弱的趨勢，但整體大氣環境變化不大，受到高壓帶來的偏東風影響，上午期間各地天氣穩定、晴時多雲，午後山區、桃園以南地區有熱對流雲系發展影響機會，留意下午時段可能有局部短暫陣雨或雷雨，目前預報的雨勢都不大，但對戶外活動可能多少還是會有影響，仍要留意。

粉專直言，從後續的預報來看，8月下旬期間大致都是像這樣處在太平洋高壓勢力邊緣，以高溫、午後有局部短暫雷陣雨的夏季天氣型態為主，甚麼時候會改變，就要看是否會再有低壓系統發展經過臺灣附近，從目前的預報趨勢來看，在劍魚颱風之後暫時沒有明顯的系統再發展起來，不過在東方遠洋，或是菲律賓附近仍然會有低壓發展機會，後續可再觀察看看是否有機會帶來新的變化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法