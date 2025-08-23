為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    賴清德視察將軍災戶修繕：對重建、民宅修復深具信心 還會再來台南

    總統賴清德拿飲料給工人。（記者楊金城攝）

    2025/08/23 13:08

    〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲災後台南修繕受災戶房屋持續推動，總統賴清德今天（23日）特地到將軍區巷埔里陳姓災戶視察修繕進度、關心住戶。賴清德說，看到中央和地方合作，又有民間力量投入，對工作安排妥當且有進度，他對未來重建、民宅修復深具信心；他強調還會再回來台南視察也會到其他縣市看重建進度。

    賴清德今上午回到台南在安平國中投下公投票後，又趕到七股鹽埕、將軍巷埔由台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員、陳亭妃、林俊憲陪同巡視關心弱勢戶災屋修繕進度。

    行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德說，訪查受損20平方米以上的受災戶，有3263戶有意願，簽約575戶，263戶施工中。

    將軍巷埔陳姓修繕案由台南市民政局媒合中信桂田恆諾基金會和三民營造以浪板修繕，今晚就能完工；基金會認養台南15戶弱勢戶房屋修繕，當場也承諾可再增加。

    賴清德說，投完公投，心裡掛念台南民宅修繕重建情況，特地抽空來七股、將軍實地關心；他感謝陳金德帶領指揮所，各部會用心投入，還有黃偉哲市府團隊站在第一線劍及履及和中央合作解決任何問題，又有民意代表、里長協助、民間力量投入，很高興看到有進度，希望大家繼續加油，他對未來重建、民宅修繕深具信心。他也強調，對低收入、中低收入戶的修繕，擴及身障、獨居等邊緣戶，政府對無力修復的弱勢戶義不容辭來幫他們。

    賴清德表示，災後復建特別預算編列600億，希望預算執行真正用在災民、重建工程，並提升基礎工程防災韌性，以因應未來可能的災情。

    總統賴清德（右）爬梯和工人握手感謝。（記者楊金城攝）

    總統賴清德（左三）贈飲料給施工團隊。（記者楊金城攝）

    總統賴清德（左）關心將軍弱勢戶修繕，感謝中央和地方合作、民間力量投入。（記者楊金城攝）

    將軍巷埔民宅修繕。（記者楊金城攝）

