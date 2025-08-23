不二坊蛋黃酥農曆7/1電話訂購 民眾打到崩潰怒轟「見鬼了」

不二坊蛋黃酥今起電話訂購，有民眾打電話打到崩潰。（資料照）

2025/08/23 13:01

〔記者湯世名／彰化報導〕超人氣！彰化市蛋黃酥排隊名店不二坊從今天（23日）上午9點起開放中秋節電話訂購，有民眾9點一到就狂撥電話，卻在打了一整個上午後都撥不進去，幾乎打到要崩潰，由於今天電話訂購日期正好也是農曆7月初1，訂不到的民眾氣得大罵「見鬼了」；現場排隊則是大排長龍，下午電話訂購時段從2點30分開始，有民眾不死心已摩拳擦掌，下午時間一到還要再繼續撥電話搶訂蛋黃酥。

根據業者公告，8月23日起開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每天上午9點至中午12點，下午時段則是從2點30分到5點30分，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。中秋節訂單不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單。

請繼續往下閱讀...

今天正好也是農曆7月初1「鬼門開」，不少民眾都納悶為何電話訂購日期要選在這一天，就有人因為電話始終撥不通而怒轟「見鬼了」。儘管農曆7月開始，今天現場仍有不少民眾排隊購買；還有民眾說，一旦電話訂購滿單，中秋節又得要送禮的話，就只好向代購業者購買，但屆時一盒恐將喊到超過1500元甚至更高。另有民眾認為，不一定非吃不二坊，彰化市還有很多家蛋黃酥超好吃，不二坊的蛋黃酥都是被代購業者炒作出來的。

蛋黃酥之亂再起。（資料照）

現場排隊購買蛋黃酥的高峰期預計落在農曆8月初。（記者湯世名攝）

今年蛋黃酥代購價恐又將再水漲船高。（資料照）

今天農曆7月初1，仍有不少民眾排隊購買蛋黃酥。（記者湯世名攝）

現場排隊購買時間。（記者湯世名攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法