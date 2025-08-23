好兄弟莫擾！屏東東港東南宮普度公認證 「點生做號」保平安

東港東南宮的點生做號儀式。（記者陳彥廷攝）

2025/08/23 12:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天即是俗稱的「鬼門開」，東港東南宮特有的「點生做號」習俗，在普度公坐鎮下，由馬將軍附乩為信眾和鸞生的臉上點上硃砂，代表這群信徒是由普度公認證保護的信徒，好兄弟不得為難、騷擾。

屏東東港民俗信仰匯萃，農曆七月許多宮廟都有不同的普度習俗，其中在「鬼門開」當天，以東港東南宮、共和堂、碧靈堂為主的3間宮廟，都會進行迎請普度公前來坐鎮廟宇的儀式，其中東南宮還有「點生做號」習俗，廟方神明降乩在普度公見證下，持硃砂筆為信徒點上硃砂印記。

東南宮還有少見的鸞生所組成的「鸞堂」，昨天又因為是農曆閏六月，今年只有29天，逢農曆三六九就要進行鸞期會的鸞生們，正好銜接夜間的迎請普度公，整個廟埕是相當熱鬧。

昨晚間敬祀主神後，今年由馬將軍降駕，率所有鸞生到後寮溪迎接普度公入廟安座，接著鸞生和乩身至後寮溪邊，告知好兄弟鬼門已開，並在岸邊燒起金紙，代表要發放給好兄弟的「零用錢」，接著廟方執事人員向普度公獻敬三牲及酒禮，並在外準備專用臉盆、毛巾供好兄弟整理儀容，還要放上招待好兄弟的零食。

東南宮鸞生蘇芳賜說，農曆七月所有神明奉普度公的處置好兄弟事務為首，東南宮傳承至少一甲子的「點生做號」習俗，就是代表信徒已是王爺部下，賞罰由王爺負責，好兄弟不得插手或為難，若相遇是人鬼兩安不准騷擾，普度公的見證之下對好兄弟的約束力也更強。

由於習俗悠久，昨天除了與廟方有深厚淵源的鸞生，許多信徒是奔相走告吸引許多人前來，甚至還有從高雄專程前來的信徒，也有嗷嗷待哺的襁褓小兒由長輩抱著點硃砂，就盼保佑鬼月出入平安。

信眾在廟外進行儀式。（記者陳彥廷攝）

臉盆毛巾胭脂水粉鏡子的，供好兄弟洗浴。（記者陳彥廷攝）

