獨家》怕亡弟帳戶變人頭！彰化男辦銀行結清來回跑 控戶政不便民

李男為了辦理亡弟帳戶清結，必須向戶政申請「記事欄詳列」的除戶謄本，銀行才肯受理。圖為簡列除戶謄本文件，記事欄只載明死亡日期，被銀行拒絕。（記者張聰秋攝）

2025/08/23 12:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市一名李姓男子，父母雙亡後，為了替往生弟弟辦理銀行帳戶結清，卻因涉及繼承順位及文件格式，被戶政與銀行來回「打太極」，為了一份銀行指定完整的除戶謄本，前後跑了好幾趟，差點放棄。他直呼，戶政一再強調便民第一，但實際上卻讓民眾覺得像被刁難。

李男表示，弟弟生前在10家銀行有帳戶，金額從1元到1萬多元不等。他擔心帳戶長期閒置，恐遭詐騙集團利用成為人頭帳戶，才決定清理銷戶。為了辦理結清，他準備了弟弟的死亡證明、國稅局完稅證明、父母死亡除戶謄本、自己與姊姊的繼承文件，甚至還有地院出具的拋棄繼承證明，證明他是合法繼承人。

請繼續往下閱讀...

沒想到銀行卻要求，弟弟的除戶謄本必須「記事欄詳列」，才能確認生前是否結婚或有子女。但李男身為第三順位旁系繼承人，依戶政規定只能申請「記事欄簡列」的除戶謄本，當場被戶所人員拒絕。為了補齊，戶政所要求他必須請銀行開立補證單，甚至蓋官章、行文或電話解釋理由，讓他覺得荒謬又無奈。

李男無奈說，「我又不是要拿去做壞事，只是要把弟弟的帳戶處理乾淨，怎麼會這麼難？」他甚至懷疑戶政所拿個資法當理由規避，直言「人都過世了，還有什麼個資問題？」最後，戶政人員請示主任後才放行，讓他拿到有詳列記事的除戶謄本，但已耗掉一整個下午，繁瑣規定增加民眾往返的時間與困擾，「便民攏是假」。

對此，彰化市戶政事務所主任江吉民表示，這是特殊個案，因為兄弟姊妹屬於旁系親屬，本就無法直接申請完整戶籍謄本，戶政所一開始才僅提供簡列版本。後來因銀行提出補證單，才依據「利害關係的證明文件」重新審酌，核發詳列記事的除戶謄本。過程並非刁難，而是依法辦理，必須兼顧民法、戶政法及個資法規範。

李男準備的財產清冊中，亡弟在各銀行帳戶金額從1元到1萬多元不等，他擔心成為詐團人頭帳戶，才決定清理銷戶。（記者張聰秋攝）

李男帶著一袋厚厚文件，不停往返銀行與戶政事務所，為的只是辦理亡弟帳戶結清，直呼過程太繁瑣，很不便民。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法