再返鄉視察風災重建 賴清德暖心爬梯遞水慰勞工班 宣示做完才會撤

總統賴清德爬上樓梯，向在屋頂上作業的工班人員送礦泉水，對他們的辛苦表達敬意。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/23 12:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕總統賴清德心繫災民，今天回台南投票後，再度前往七股視察毀損房屋的復建進度，貼心地爬梯遞上礦泉水慰勞工班，對於廢棄石棉瓦的處理，要求增加清運量能，也宣示尋求政府媒合、協助的，工班一定做完才會撤，有需求的鄉親不必擔憂。

賴清德今天前往七股區南聖宮視察鹽埕里13鄰的受損房屋修復情形，雖然今天是假日，看見仍有工班在屋頂作業，貼心地遞上礦泉水，並感謝他們的協助，也不忘叮嚀在烈日下要注意身體保健。

請繼續往下閱讀...

附近共有64戶房屋因風災而毀損，賴清德視察時也慰問住戶們，並了解是否已恢復正常生活，強調政府會全力協助。

今天的視察，由環境部先進行廢棄石棉瓦的清除簡報，陪同的民進黨立委郭國文、賴惠員、林俊憲、陳亭妃等人也都針對救災提出建言，地方則擔心時間一久，還沒修復的房屋，是否就無法獲得協助。

賴清德指出，有些受災的房子，屋主沒有意願修復，原因包含無人住、持分，或者可自己處理等，有的是甚至國有地佔用戶，擔心被驅離，裹足不前。

賴清德提到，受災民眾的復建，政府一定責無旁貸，針對佔用戶，他重申國有財產署不會在這個時候驅趕，並指示相關單位協助簽訂租約，低收入者，可由社福團體幫忙修繕工作，保障居住權。

賴清德說，「丹娜絲」颱風強襲的路徑，是嘉南地區遭遇120來首見，導致災損嚴重，接著又有0728西南氣流的連續降雨，後來又遭遇「楊柳」，雪上加霜，中央竭盡所能，與市府全力投入協助復建。

賴清德表示，設立災後復原前進指揮所、通過600億預算特別條例，所衍生的石棉瓦、通訊等問題也一併解決，都是中央為了讓民眾家園重建工作能更迅速、更完整所做的努力。

賴清德也認為，颱風、豪雨帶來嚴重損害，中央、地方攜手，共同解決，並建立機制，包含有毒石棉瓦的處理、通訊中斷的恢復等問題，讓社區更有防災韌性，以面對未來氣候變遷的諸多挑戰。

總統賴清德到七股視察屋損復原狀況，並探視、慰問災民。（記者吳俊鋒攝）

總統賴清德到七股視察屋損復原狀況，並探視災民，與他們話家常。（記者吳俊鋒攝）

總統賴清德到七股視察屋損復原狀況，並探視、慰問災民，傾聽基層心聲。（記者吳俊鋒攝）

總統賴清德心繫災民，再度到七股區視察復建狀況。（記者吳俊鋒攝）

總統賴清德簡報後強調，會持續協助災後復建。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法