    青發署暑期工讀難忘台南遇風災 決定續留社區服務長輩

    暑期工讀遇到嚴重風災，工讀生難忘第一次進災區的經驗。（記者王姝琇攝）

    暑期工讀遇到嚴重風災，工讀生難忘第一次進災區的經驗。（記者王姝琇攝）

    2025/08/23 12:14

    〔記者王姝琇／台南報導〕即將開學，教育部青年發展署暑期工讀計畫也圓滿結束，台南鹿耳社區3名工讀生則是自發性選擇留在社區繼續為獨居長者服務、整理環境。學生們說，暑期工讀竟遇嚴重風災，第一次進災區，真的很難忘！

    鹿耳社區理事長蔡登進表示，暑期工讀生吳依林、唐于倩、蔡乙綸主動告知要留在社區幫忙煮食送餐，協助戶外廚房環境、餐具等地整理與登革熱防治；同時彙整社區工讀的成果，這份真情令社區長輩十分感動，頻頻向3位同學致謝。

    工讀計畫結束，社區沒有額外經費負擔薪資，但學生們仍留下幫忙。他們說，從職前訓練到工讀結束46天來，社區阿姨、理事長阿伯都很照顧他們、為他們慶生、對他們如同自己孩子，此次暑期工讀比之前打工學得更多、看得更遠。

    吳依林說，這次暑期特別規劃生態遊程，邀偏鄉親師生體驗在地生態及手作鹽趣，小朋友邊做邊玩的開心表情讓她難忘。但最難忘的是到災區幫忙，實際看見滿地落果，空氣中瀰漫著果皮裂損、泡水後的氣味，眼前一整片滿目瘡痍。

    學生們提到，暑期一開始就遇到颱風，不只是社區受創，有更多地方需要幫忙，在理事長的帶領下，第一次踏進災區，不只是難得的經驗，更是難忘，也體會到團結的重要。「能續留社區幫助長輩，是我們對社區的一點小小回報。」

    蔡登進說，災後重建期間工讀生們深入鹿耳社區協助獨居長輩等弱勢、解決社區急送餐和整修問題，安定長者後決定轉而投入更嚴重的溪北災區，參與各項救災活動，積極態度實屬難能可貴，目前他們正努力為成果發表比賽做練習。

    鹿耳社區暑期工讀生自發性留在社區為獨老煮食送餐。（記者王姝琇攝）

    鹿耳社區暑期工讀生自發性留在社區為獨老煮食送餐。（記者王姝琇攝）

