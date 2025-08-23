淡水漁人碼頭仲夏煙火壓軸明登場 警籲民眾搭乘大眾運輸

新北市淡水「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」將於24日壓軸登場，淡水警分局呼籲搭乘大眾運輸，公布滿場機制及疏散動線；圖為前一場活動人潮聚集。（記者吳仁捷翻攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」壓軸將於24日在淡水漁人碼頭觀海廣場登場，由於前兩場活動吸引逾10萬人參與，淡水警分局預估壓軸場將再度湧入大量人潮，呼籲民眾多利用大眾運輸，可由捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，或於淡水站搭乘紅26公車前往，也可沿金色水岸步行至漁人碼頭，沿途欣賞河畔美景。

「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」壓軸秀「情人之橋」，以橋拱型煙火特效象徵情人攜手共渡，並搭配牡丹、大麗及斑千輪等繽紛煙火，為系列活動畫下浪漫句點；現場除煙火外，還有美食餐車、服裝秀、DJ微醺之夜及民歌演唱，氣氛熱鬧。

淡水警方預期活動當日湧入人潮，提醒當天腳踏車禁止進入漁人碼頭（含牽行），週邊YouBike站暫停借還車，另於淡水區沙崙路設置臨時停放區；會場內也提860個汽、機車停車格（400個轎車、460個機車格），一旦滿場將依序開放觀海路至淡海路口、沙崙海水浴場及濱海路三段臨時停車區；活動結束後，車輛分三階段由第2出口統一放行，行經觀海路—淡海路—中正路—濱海路—淡金路離場。

淡水警分局長彭正中提醒，為避免人潮壅塞及交通亂象，請民眾配合警方交管疏導及人員引導，並注意車輛停讓行人，警方也將強化路口疏導與違停取締，確保交通順暢與活動安全。

