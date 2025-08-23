為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    黃金寶石當垃圾丟了！溪湖清潔隊急翻垃圾山1小時 結局超暖心

    溪湖鎮公所清潔隊由4名隊員陪同失主翻找，大家在垃圾堆裡逐一翻檢約1小時才找到遺失的黃金。（溪湖鎮公所提供）

    溪湖鎮公所清潔隊由4名隊員陪同失主翻找，大家在垃圾堆裡逐一翻檢約1小時才找到遺失的黃金。（溪湖鎮公所提供）

    2025/08/23 12:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮昨（22日）晚間上演一場驚險尋寶記，一名民眾一時疏忽，竟將存放10多年的金飾與寶石誤丟進垃圾車，情急之下，他趕緊通報清潔隊，清潔隊立刻調度該垃圾車返廠，4名隊員陪同翻找近一小時，終於搶救回這批充滿回憶的寶物。

    溪湖鎮公所清潔隊表示，昨日晚間6點半左右，一名忠覺里民眾來電反映，把裝有2錢金子和一些寶石的盒子，混進垃圾袋隨車清運，並說這些首飾是他保存10多年，是非常有意義紀念性，驚覺誤丟後焦急萬分。

    清潔隊說，獲報後立即要求該路線的垃圾車返廠，由4名隊員陪同失主翻找，大家戴著手套、不畏髒臭，在滿坑滿谷的垃圾堆裡一袋一袋逐一翻檢，經過將近一小時努力，終於在夜間7點多尋回金飾寶石，讓失主當場鬆了一口氣，也不斷向隊員來表達感謝之意。

    溪湖鎮長何炳樺表示，清潔隊不僅負責維護環境整潔，更在突發狀況中展現責任感與同理心，雖然耽誤了收運進度，但幫民眾找回失物才是最重要的事。他提醒民眾，日常務必妥善保管貴重物品，避免不慎混入垃圾，造成不必要的財物損失。

    經過近一小時努力翻找，終於尋回金飾寶石，讓失主當場鬆了一口氣。（溪湖鎮公所提供）

    經過近一小時努力翻找，終於尋回金飾寶石，讓失主當場鬆了一口氣。（溪湖鎮公所提供）

