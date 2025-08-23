台灣與日本宮古島期間限定航線 基市招待宮古島代表團DIY刈包

基隆市長謝國樑（右）與日本宮古島市長嘉數登（右二）一起感受台灣庶民美食刈包。（基隆市政府提供）

2025/08/23 12:10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本沖繩縣宮古市代表團昨晚抵達基隆市訪問，這次不是駕帆船而是搭乘台灣與日本宮古島期間限定航線來的，市府在長榮桂冠酒店舉辦晚宴，基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳接待宮古市長嘉數登、議長五良敏夫率領的宮古島市代表團。現場安排「刈包製作及體驗」DIY，親手製作體驗台灣傳統庶民美食。

基隆市與宮古島市多年來舉辦台琉盃國際帆船賽，並在2007年正式締結為姊妹市，交流頻繁，不過這次宮古島代表團不是駕帆船來的，他們是搭機來的。

謝國樑指出，8月22日起星宇航空期間限定開航「台灣桃園-日本宮古島市」航線，讓基隆與宮古島之間的交流多了1項選擇，也有了更緊密、更便捷的連結。這條航線不只是旅遊觀光的新契機，也促進兩市在經濟、文化與人才上的交流。

謝國樑與嘉數登等人一起動手做台灣美食刈包，在主廚解說刈包的特色與食材，一一說明將花生粉、酸菜與滷肉食材放入刈包，體驗「虎咬豬」的美味，雙方氣氛輕鬆愉快。

嘉數登表示，這次的DIY體驗不僅讓他們深刻感受台灣飲食文化的魅力，也透過共同動手的過程，深化雙方情誼。

基隆市與日本宮古島代表團體驗刈包DIY。（基隆市政府提供）

