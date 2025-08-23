為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    罕見！ 高蹺鴴、白鷺鷥與玉山主峰同框

    玉山主峰與白鷺鷥罕見同框。（圖由潘姓民眾提供）

    玉山主峰與白鷺鷥罕見同框。（圖由潘姓民眾提供）

    2025/08/23 12:11

    〔記者湯世名／彰化報導〕豔陽高照，連日來有民眾在彰化縣花壇鄉田野間，拍攝到60公里遠的玉山主峰與高蹺鴴、白鷺鷥同框的罕見鏡頭；玉山倒映於水面，與覓食的高蹺鴴構成一幅悠然自得的田園景緻，照片PO上網引發網友驚豔，驚呼這幾天空氣超乾淨，好有花蓮的感覺，還有人說住在彰化從不知道有這麼美的地方，一定要去衝一波。

    潘姓民眾說，這兩天他所拍攝的美景位於花壇鄉三春老樹附近，在田野間找到靜止的水面，正好有高蹺鴴、白鷺鷥等鳥類棲息覓食，於是拍下白鷺鷥與台灣第一高峰玉山主峰同框畫面；另外還有高蹺鴴漫步田間覓食時正好與玉山倒映於水面形成對稱的畫面，相映成趣。

    網友看到如此清晰的照片都超級驚豔，有人讚嘆說這陣子彰化縣空氣品質不錯，還可以在行經東彰道路時抬頭看到60公里遠的玉山主峰，相當療育；還有人說，東彰道路通車以後，有不少單車族暢遊這條路線，要看到玉山主峰輕而易舉。

    高蹺鴴在田野中覓食，水面倒映著玉山主峰。（圖由潘姓民眾提供）

    高蹺鴴在田野中覓食，水面倒映著玉山主峰。（圖由潘姓民眾提供）

    從東彰公路遠眺60公里遠的玉山主峰。（潘姓民眾提供）

    從東彰公路遠眺60公里遠的玉山主峰。（潘姓民眾提供）

    彰化花壇田野間就可以遠眺玉山主峰。（圖由潘姓民眾提供）

    彰化花壇田野間就可以遠眺玉山主峰。（圖由潘姓民眾提供）

    高蹺鴴罕見與玉山主峰同框。（圖由潘姓民眾提供）

    高蹺鴴罕見與玉山主峰同框。（圖由潘姓民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播