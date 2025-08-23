為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「只是棉花棒」也可能觸法！ 食藥署曝裁罰關鍵

    食藥署今（23日）提醒，棉花棒分為「醫用」與「非醫用」兩類，買錯、帶錯都有可能觸法，出國或網購時務必要留意。（資料照）

    食藥署今（23日）提醒，棉花棒分為「醫用」與「非醫用」兩類，買錯、帶錯都有可能觸法，出國或網購時務必要留意。（資料照）

    2025/08/23 11:55

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台南有民眾因在淘寶購買棉花棒遭地檢署裁罰，引發熱議。食品藥物管理署今（23日）提醒，棉花棒雖是日常小物，但其實分為「醫用」與「非醫用」兩類，買錯、帶錯都有可能觸法，出國或網購時務必要留意。

    食藥署醫療器材及化粧品組組長錢嘉宏說明，一般用於掏耳朵、卸妝或皮膚清潔的棉花棒，屬於一般商品，不在醫材規範內；但若標榜「滅菌消毒」、「用於傷口清潔」或「吸收分泌物」等醫療用途，就屬「醫用」棉花棒，必須受到「醫療器材管理法」管理。

    以國外攜帶入境為例，「醫用棉花棒」一次最多只能帶200支，且以半年為限，超過數量就必須繳交規費並提出專案申請，否則可能遭銷毀、退運，甚至面臨裁罰。

    若攜帶的是「非醫用棉花棒」，錢嘉宏說，就會依海關相關規定處理，若數量龐大，仍可能涉及課稅等問題，但就與醫材法無關，若海關無法確認是否為醫療器材時，也會請食藥署協助判斷。

    在網購部分，僅有部分醫材能合法於網路販售，且必須由合格醫材商或藥局販賣，網站上也要清楚刊載品名與許可證字號。若從不明平台購買，一旦查獲，最高可處3年以下有期徒刑，並科或併科新台幣1000萬元以下罰金；未經核准輸入，也可能被罰6萬元至200萬元。

    至於台南民眾網購棉花棒超量被裁罰10萬元的原因，錢嘉宏解釋，根據檢方對外說明，10萬元罰金並非依醫材法處罰，而是涉及未到案遭拘提等，目前案件仍在檢調偵辦中，「法院也還沒有最後判決，細節尚不清楚。」

