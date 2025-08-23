高雄農業局攜手橋頭農會6大主題推廣國產鮮乳。（市府提供）

2025/08/23 11:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市酪農產業聞名，農業局攜手橋頭區農會，今起連2天於神農市集，舉辦「高雄好牛」食農體驗，以六大主題推廣國產鮮乳，民眾透過吃喝玩樂，認識高雄酪農產業，集章可兌換畜產限定好禮，消費集點滿額送小鮮乳。

高雄有31場乳牛場，在養頭數6222頭，占全國5.2%排名第六，全年牛乳產量25288公噸，主要飼養地為橋頭、大社及燕巢區；也3個酪農產銷班，均由橋頭區農會輔導設立運作，推動高雄酪農產業發展，協助乳牛場增進生產效能、提升經營效率。

請繼續往下閱讀...

「高雄好牛」六大主題包括乳此好味食農體驗DIY、乳此好玩遊戲、乳此療癒萌牛哞哞體驗、乳此有料知識展區、乳此好學哞哞小學堂及乳此好買特色畜產業互動等。乳此有料知識展區以牧草實物及問答文宣呈現，寓教於樂；乳此好學哞哞小學堂，藉由牧場職人及乳廠職人分享，讓民眾了解酪農照顧乳牛辛勞日常，以及生乳如何變成鮮乳，現場還送小鮮乳，答對問題另外有獎。

乳此好玩遊戲推出鮮奶漂漂河及ㄋㄟㄋㄟ補給員任務遊戲互動；乳此好味食農體驗DIY，帶領民眾手作鮮乳小點，認識鮮乳營養價值，如何運用於點心、飲品及料理，推廣鮮乳連結日常生活多元應用，體會國產鮮乳美好滋味。

農業局表示，國產鮮乳在地新鮮美味，含多種營養素及豐富鈣質，透過食農體驗與大眾近距離接觸，強化台灣鮮乳識別印象，支持在地食材，減少食物里程友善環境，進而提升國產鮮乳認同度及消費量，維持酪農產業穩定發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法