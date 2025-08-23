新竹通APP下載出現簡體字有資安疑慮？ 市府：版本下載已修正

上線1週的新竹通APP，有讀者投訴稱下載時出現簡體字，讓人擔憂有資安疑慮，市府說明是因版本問題，已修正並進行後續責任檢討。（記者洪美秀攝）

2025/08/23 11:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府15日宣布斥資3000萬開發的「新竹通」APP上線開放下載使用，但有讀者投訴指出，下載APP後，竟出現簡體字情形，擔憂恐被中國的資安系統滲透，嚇得趕緊停止下載及解除安裝該APP，也擔憂新竹通的APP不夠安全。對此，新竹市府指出，經檢測新竹通各種訊息文字都是繁體中文無誤，新竹通開發所使用的軟體工具也都使用非中國廠牌的軟體元件和函式庫，可能與下載的版本有關，已依合約進行責任檢討。

市府指出，新竹通APP的開發框架都選用廣受國際社群信賴和維護的開源軟體，讀者反映的簡體字是1.0.4版，目前已更新到1.0.7版，經與廠商確認，之前版本的文字訊息原本為英文字，由程式開發人員使用Google 翻譯後，再由人工校正後寫入程式，故純屬誤植，所以才會出現新竹通所有訊息文字全部都是繁體中文，唯獨一個「載」字出現簡體字，但1.0.7版本已經修正這個問題，後續會再依合約進行責任檢討。

有讀者投訴指稱，下載新竹通APP後，過程中突出現簡體字，因看到簡體字，覺得不太安全，於是趕緊停止下載，也認為市府開發的新竹通APP恐有資安上的疑慮，擔憂此款APP恐遭中國資安系統滲透，也擔心個資和隱私問題，雖市府強調都有做資安上的把關與確認，但使用上還是會怕怕的。另有讀者下載新竹通APP後，也出現使用上不順的情形，且介面有點複雜，更擔心若在線上反映問題，會留下個資等問題。

