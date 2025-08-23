溪頭新地標！大學池「雙曲度」福壽橋躍升打卡熱點

溪頭園區在大學池入水口新建「雙曲木構」福壽橋，橋梁以「雙曲度」彎曲設計演繹現代木構工法，展現古今交融橋梁之美。（溪頭園區提供）

2025/08/23 11:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕溪頭自然教育園區近期攜手福壽社會福利基金會、台大土木工程系，共同興建人行景觀「福壽橋」，該橋位在園區大學池入水口，橋梁運用「雙曲度」彎曲設計，演繹現代木構工法，並採用國產柳杉，展現古今交融橋梁之美，新橋亮相啟用後，躍升成園區最新地標和打卡熱點。

溪頭園區表示，溪頭每年有超過200萬的入園人次，惟大學池的進水口，因無步道銜接，不僅影響遊客安全，也限制動線規劃，為改善設施、提升遊憩體驗，便由福壽社會福利基金會捐資，結合台大實驗林管理處，以及土木工程系的專業技術參與，橋梁由土木系師生設計，台大實驗林則提供木材加工與施工技術支援，不僅讓學生實際參與工程，也縮短學用落差。

溪頭園區說，「福壽橋」全長12公尺、最寬2.5公尺，橋面、扶手採「雙曲度」彎曲設計，橋體以國產柳杉、集成材打造，結合現代木構工法，兼顧強度與環境永續，木橋設計典雅兼具現代感，並融入森林景觀，成為園區最新拍照打卡熱點。

