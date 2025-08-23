竹縣五峰甜柿今年4、5月受雨害 天然災害現金救助今起至9/5申請

新竹縣政府表示，五峰鄉甜柿今年4、5月受雨害，天然災害現金救助今起至9月5日受理申請。（新竹縣政府提供）

2025/08/23 11:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕受到4月下旬到5月上旬降雨影響，新竹縣五峰鄉的甜柿出現落果、著果不足的災情，經縣府農政單位勘災確認後，農業部公告五峰鄉為辦理甜柿農業天然災害現金救助地區，每公頃救助金為10萬2000元，今起至9月5日止受理農民申請，請受災農戶逕向轄區公所依限提出申請。

縣府農業處表示，五峰鄉甜柿種植面積約57公頃，是秋季的主要農特產，生長期間受到降雨影響導致落果、著果不足，經縣府邀集桃園區農業改良場及農糧署北區分署新竹辦事處勘災確認後，函請農糧署陳轉農業部申請公告現金救助，農業部昨正式公告。凡符合農業天然災害救助辦法第5條的農民，甜柿損失率達20%以上者，可申請救助；未達20%者不予救助。長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。但長期作農產品經中央主管機關另行公告者，不在此限。

農業處提醒，這次現金救助公告受理期限，自8月23日起至9月5日止，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請，縣府也會函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，俾利儘速完成救助作業協助農民復耕。

