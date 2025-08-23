「巷仔Niau」也能幫忙牽紅線 即起來台南尋愛之旅

台南人氣吉祥「巷仔Niau」化身月老小幫手。（圖由台南市文化局提供）

2025/08/23 11:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕貓咪不只會捉老鼠，還能幫忙牽紅線！「2025台南七夕嘉年華」即日起至9月5日浪漫登場。今年邀請台南人氣吉祥物「巷仔Niau（台語：貓）」化身月老小幫手，帶領民眾展開一場專屬台南的甜蜜尋愛任務。

活動期間，「巷仔Niau」將現身全市12處景點，抱著紅線的呆萌模樣，原來是月老的紅線被打翻，他受託展開「尋線」任務，要把散落的紅線重新找回，讓傳統七夕結合創意，走進城市街區與日常生活。

南市文化局指出，「台南七夕嘉年華」邁入第15年，已成為城市年度代表性節慶。今年活動以「巷仔Niau」IP串聯12處景點，並結合府城四大月老廟宇，同時推出七夕限量商品，如正圓包、刺繡布章、紅線編織手鍊等浪漫小物，深化「愛情城市」形象，展現台南是一座被愛神眷顧的城市。

府城四大月老廟宇包括大天后宮、大觀音亭、祀典武廟與重慶寺，各自擁有獨特信仰特色。大天后宮的「緣粉月老」助人添緣、增桃花；大觀音亭的「闊嘴月老」善於傾聽與說合；祀典武廟的「拐杖月老」專門斬斷爛桃花、指引正緣；重慶寺的「醋矸月老」則象徵修補感情、化解醋意。根據1933年出版的《臺南州祠廟名鑑》記載，月老信仰在台南已有百年傳承，長久守護著城市裡的求愛男女。

今年的活動據點遍布台南最具魅力的街區與文化地標，結合大型裝置藝術與線上動畫互動，邀請全國民眾在七夕走進台南，體驗獨一無二的浪漫氛圍。

12處景點包括：祀典大天后宮、祀典武廟、大觀音亭暨祀典興濟宮、重慶寺、愛國婦人館、安平樹屋、億載金城、水交社文化園區、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區、新化日式宿舍及新營文化中心。

2025台南七夕嘉年華開跑，融入府城月老信仰。（圖由南市文化局提供）

