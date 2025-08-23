為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「巷仔Niau」也能幫忙牽紅線 即起來台南尋愛之旅

    台南人氣吉祥「巷仔Niau」化身月老小幫手。（圖由台南市文化局提供）

    台南人氣吉祥「巷仔Niau」化身月老小幫手。（圖由台南市文化局提供）

    2025/08/23 11:07

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕貓咪不只會捉老鼠，還能幫忙牽紅線！「2025台南七夕嘉年華」即日起至9月5日浪漫登場。今年邀請台南人氣吉祥物「巷仔Niau（台語：貓）」化身月老小幫手，帶領民眾展開一場專屬台南的甜蜜尋愛任務。

    活動期間，「巷仔Niau」將現身全市12處景點，抱著紅線的呆萌模樣，原來是月老的紅線被打翻，他受託展開「尋線」任務，要把散落的紅線重新找回，讓傳統七夕結合創意，走進城市街區與日常生活。

    南市文化局指出，「台南七夕嘉年華」邁入第15年，已成為城市年度代表性節慶。今年活動以「巷仔Niau」IP串聯12處景點，並結合府城四大月老廟宇，同時推出七夕限量商品，如正圓包、刺繡布章、紅線編織手鍊等浪漫小物，深化「愛情城市」形象，展現台南是一座被愛神眷顧的城市。

    府城四大月老廟宇包括大天后宮、大觀音亭、祀典武廟與重慶寺，各自擁有獨特信仰特色。大天后宮的「緣粉月老」助人添緣、增桃花；大觀音亭的「闊嘴月老」善於傾聽與說合；祀典武廟的「拐杖月老」專門斬斷爛桃花、指引正緣；重慶寺的「醋矸月老」則象徵修補感情、化解醋意。根據1933年出版的《臺南州祠廟名鑑》記載，月老信仰在台南已有百年傳承，長久守護著城市裡的求愛男女。

    今年的活動據點遍布台南最具魅力的街區與文化地標，結合大型裝置藝術與線上動畫互動，邀請全國民眾在七夕走進台南，體驗獨一無二的浪漫氛圍。

    12處景點包括：祀典大天后宮、祀典武廟、大觀音亭暨祀典興濟宮、重慶寺、愛國婦人館、安平樹屋、億載金城、水交社文化園區、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區、新化日式宿舍及新營文化中心。

    2025台南七夕嘉年華開跑，融入府城月老信仰。（圖由南市文化局提供）

    2025台南七夕嘉年華開跑，融入府城月老信仰。（圖由南市文化局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播