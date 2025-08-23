為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    被控募款列教師考績 宜蘭聖母專校：是鼓勵加分非規定

    宜蘭縣私立聖母醫護管理專科學校被控「以募款能力與績效，綁住教師評鑑分數」，有教師投訴認為不合理，也可能損害教職員權益。對此，聖母專校回應，純粹為鼓勵性質的加分項目，並非規定。（資料照）

    宜蘭縣私立聖母醫護管理專科學校被控「以募款能力與績效，綁住教師評鑑分數」，有教師投訴認為不合理，也可能損害教職員權益。對此，聖母專校回應，純粹為鼓勵性質的加分項目，並非規定。（資料照）

    2025/08/23 10:59

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣私立聖母醫護管理專科學校遭控「以募款能力與績效，綁住教師評鑑分數」，有教師投訴認為不合理，也可能損害教職員權益。對此，聖母專校回應，純粹為鼓勵性質的加分項目，並非規定！

    聖母專校表示，教師每年皆有評鑑，評鑑內容由學校教師評鑑委員會制定相關評鑑內容及項目，分有教學部分，研究、產學及各項公私部門計劃，輔導及服務部分，每一部分都涵蓋許多細項，有關投訴內容提及教師協助學校募款項目，僅為第三部分的第8項第3細則「聯繫贊助學校募款或獎助學金，1分/每萬元，不足萬元者不計分」，純粹為鼓勵性質的加分項目，並非規定，教師評鑑有許多其他的加分項目，該教師對於校內評鑑內容恐有誤解。

    投訴人指出，聖母壓榨教職員進行希望工程、完善弱勢助學、外籍生募款，並要求有一定的募款額度。依《教師法》規定，已超出教師職務範圍，也被視為對教師專業自主權的不當干涉。教師的核心職責是教學、研究與輔導學生，而非籌措學校經費。

    投訴人表示，《私立學校法》雖賦予私立學校董事會和校長較大的辦學自主權，但並不意味可以無限擴大教職員工義務。私立學校的經費來源主要是學雜費、政府獎補助、計畫案以及捐款。理論上，募款是學校經營管理階層（如董事會神父、校長）的職責，而非基層教職員義務。若學校經營不善導致經費不足，而將壓力轉嫁給教職員，不僅不合理，也可能損害教職員權益。

    投訴人認為，聖母將募款績效與教師評鑑考績、續聘掛鉤。在教師評鑑之輔導及服務部分，明文規定「聯繫贊助學校募款或獎助學金，1分/每萬元，不足萬元者不計分」。明顯以募款的能力與績效綁住教師評鑑的分數。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播