被控募款列教師考績 宜蘭聖母專校：是鼓勵加分非規定

宜蘭縣私立聖母醫護管理專科學校被控「以募款能力與績效，綁住教師評鑑分數」，有教師投訴認為不合理，也可能損害教職員權益。對此，聖母專校回應，純粹為鼓勵性質的加分項目，並非規定。（資料照）

2025/08/23 10:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣私立聖母醫護管理專科學校遭控「以募款能力與績效，綁住教師評鑑分數」，有教師投訴認為不合理，也可能損害教職員權益。對此，聖母專校回應，純粹為鼓勵性質的加分項目，並非規定！

聖母專校表示，教師每年皆有評鑑，評鑑內容由學校教師評鑑委員會制定相關評鑑內容及項目，分有教學部分，研究、產學及各項公私部門計劃，輔導及服務部分，每一部分都涵蓋許多細項，有關投訴內容提及教師協助學校募款項目，僅為第三部分的第8項第3細則「聯繫贊助學校募款或獎助學金，1分/每萬元，不足萬元者不計分」，純粹為鼓勵性質的加分項目，並非規定，教師評鑑有許多其他的加分項目，該教師對於校內評鑑內容恐有誤解。

投訴人指出，聖母壓榨教職員進行希望工程、完善弱勢助學、外籍生募款，並要求有一定的募款額度。依《教師法》規定，已超出教師職務範圍，也被視為對教師專業自主權的不當干涉。教師的核心職責是教學、研究與輔導學生，而非籌措學校經費。

投訴人表示，《私立學校法》雖賦予私立學校董事會和校長較大的辦學自主權，但並不意味可以無限擴大教職員工義務。私立學校的經費來源主要是學雜費、政府獎補助、計畫案以及捐款。理論上，募款是學校經營管理階層（如董事會神父、校長）的職責，而非基層教職員義務。若學校經營不善導致經費不足，而將壓力轉嫁給教職員，不僅不合理，也可能損害教職員權益。

投訴人認為，聖母將募款績效與教師評鑑考績、續聘掛鉤。在教師評鑑之輔導及服務部分，明文規定「聯繫贊助學校募款或獎助學金，1分/每萬元，不足萬元者不計分」。明顯以募款的能力與績效綁住教師評鑑的分數。

