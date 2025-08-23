北市民政局推環保架設普渡網站 舉辦抽獎活動

民眾可至北市各里辦公處索取「金銀紙錢集中焚燒紙錢專用袋」或「金銀紙錢集中焚燒紙錢專用貼紙」，貼紙可黏貼於自行準備的紙袋，金銀紙錢裝袋後送至集中點或焚化廠集中焚燒（北市民政局提供）

2025/08/23 10:54

〔記者蔡愷恆／台北報導〕今為農曆七月初一，為迎接中元普度，台北市民政局今呼籲民眾若有焚燒金銀紙錢需求，可於祭拜後將金紙放置各里集中點並視數量通知清潔隊協助尋收，若有大量金銀紙錢運送需求，可提前3日向鄰近清潔隊預約巡收服務，亦可於民政局網站下載通行證，自行將金銀紙錢送往焚化廠集中焚燒。另，民政局也為環保提供線上普度網站，祭拜完填基本資料後即可參加抽獎活動。

民政局表示，規劃於內湖焚化廠進行金銀紙錢專爐專燒，同時為便利民眾配合集中焚燒，北投、木柵焚化廠協助收運後也會送往內湖焚化廠專爐，各廠待燒金紙、銀紙錢亦分開單獨儲存。民政局與環保局也邀請城隍廟於114年8月21日至木柵、內湖及北投3座焚化廠辦理年度稟告祭拜（淨爐）儀式，完備宗教科儀，市民可放心配合金銀紙錢集中焚燒。

民政局說，即日起，民眾可至北市各里辦公處索取「金銀紙錢集中焚燒紙錢專用袋」或「金銀紙錢集中焚燒紙錢專用貼紙」，貼紙可黏貼於自行準備的紙袋，金銀紙錢裝袋後送至集中點或焚化廠集中焚燒。民政局補充，也可採行「以米代金」，以平安米替代金銀紙錢普度祭祀。

此外，民政局也有不分時地皆可以普度的線上祭拜網站，讓民眾祭拜並兼顧環保理念之餘，還可以參加抽獎活動。今（23）起至9月21日（農曆7月）下午5時止，至民政局線上祭拜網站參加線上普度後，填下基本資料即可參加抽獎活動，將會抽出300名得主，獎品包含不鏽鋼野炊鍋盤、真空手拿杯、真空食物保溫罐、超市禮券等。

