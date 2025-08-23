為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    環境部淨零綠領人才首次測驗下週六登場 國環院曝要高分靠這2招

    環境部淨零綠領人才培育課程上滿48小時候，就可接受考試。（國環院提供）

    2025/08/23 11:05

    〔記者楊媛婷／台北報導〕隨各企業行號對淨零綠領人才需求，加上薪資走俏，環境部開設培育課程，今年8月30日將全國14個考區舉行首次測驗，國家環境院表示，預計將有1400名完成48小時專業課程的學員參加，60分以上就可獲得環境部核發的官方合格證明，只要之前上課認真聽加上研讀教材，一定可高分過關。

    環境部去年底曾和人力銀行發表淨零綠領人才的薪資調查，其薪資中位數達到4萬元，比整體職缺薪資中位數的3.8萬元高出5.3%，吸引不少年輕人投入，國環院表示，環境部開設「環境部淨零綠領人才培育課程」，完成48小時專業課程者，可再報名筆試測驗，合格60分以上就可獲得環境部核發的官方合格證明，可作為具備碳管理與淨零轉型專業能力的憑證。

    國環院院長劉宗勇表示，今年8月30日舉行的首場測驗，考試時間約100分鐘，題目為50題四選一的選擇題，測驗期間不可攜帶智慧型裝置如智慧手機、智慧手錶、智慧眼鏡、智慧念珠等外，也不可攜帶普通計算機，若違規攜帶，就會直接扣測驗成績10分，拍攝、掃描試卷或傳遞測驗有關文字或信號等違規嚴重者，則是不得繼續測驗並以零分計算。

    國環院表示，已經在「綠領人才資訊平臺」公布15題示範題，測驗題內容均出自課程教材，學員只要上課時專心聽講，並研讀教材，一定可以高分過關，本次考試共有14個考區，考生若要查詢考場也可到綠領人才資訊平臺查詢。

