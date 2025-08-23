為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    海線往返市區更方便 中市龍井、大肚25日起增360路與台灣大道轉乘

    360路公車正線每日34班，副線每日10班，服務大肚龍井居民。（市府提供）

    360路公車正線每日34班，副線每日10班，服務大肚龍井居民。（市府提供）

    2025/08/23 10:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚龍井的公車量少一直為海線民眾詬病，交通局與客運業者配合地方居民通勤通學需求，8月25日起新增360路，同時增加華山路360副線，規劃停靠住宅、學校等通勤需求尖峰路段，增設「瑞井國小」等4處公車招呼站，每日提供正線34班、副線10班，325路仍維持上午尖峰時段1往返，以提升西屯、大肚、龍井間與台灣大道接駁的乘車便利性。

    交通局長葉昭甫表示，全國大客車出現駕駛不足的情況，不但影響公車班次，也難以新增加路線，服務公車數量較少的地區，經盤點大肚、龍井地區乘客使用情形，及西屯區台灣大道以北區域大眾運輸量需求提升，也配合地方需求，325路公車維持「大肚車站（華山路）」上午6:20發車1往返服務。

    此外，後天（25日）起360路公車上路，自大肚車站發車後行經華南路、遊園路、遊園南路轉入台灣大道公車專用道，行駛至台灣大道福林路口即轉向，改行駛福林路、福科路、福雅路、西屯路、遊園北路至都會南街，民眾倘欲前往台中車站等地區的乘客，可於公車專用道東海別墅-玉門路之間轉乘其他路線前往目的地，讓海線公車動線與市區幹線路網無縫接軌。

    交通局指出，此次將大肚區地方民意納入路線規劃，新加入「360副線」，進入大肚區平等街，並恢復大肚與龍井間華山路服務，增設「鎮家寶社區」、「華山自由路口」、「瑞井國小」、「遊園路69巷營區口」共4處公車招呼站，每日提供10班次服務，以滿足沿線社區居民乘車需求。

    交通局補充，360路每日提供34班公車服務，讓龍井、大肚、西屯往來台灣大道更為便捷，要查詢最新時刻與班次資訊，可透過「台中市即時公車動態系統」、台中客運官網或「台中Go」APP。

