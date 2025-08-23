為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    女力時代 教育部暑訓240名大專女學生領導力

    女力時代，教育部暑假培訓240名大專女學生領導力。（教育部提供）

    女力時代，教育部暑假培訓240名大專女學生領導力。（教育部提供）

    2025/08/23 10:51

    〔記者林曉雲／台北報導〕我國大專女生佔比逾5成，可謂邁入女力時代。教育部今（2025）年暑假再為大專女學生續辦領導力培訓營，吸引全國240位大專女學生參與，並安排刑事局防爆偵查員、台灣中油船隊駐埠大副、射箭國際裁判、女性建築師等非典型職業與跨領域女性榜樣，與學員面對面交流。

    教育部青年署科長呂松青說明，「大專女學生領導力培訓營」邁入第22屆，今年以「青春無畏 女孩有為」為主題，透過多元課程、企業領袖參訪與專題講座，啟發學員勇敢追夢，培養影響力，展現新世代女性的行動力。

    同為女性的青年署副署長諶亦聰及主秘林祝里指出，台灣性別平等環境不斷進步，但女性在職場與家庭之間常面臨壓力與挑戰，社會也仍存在刻板印象與不公平評價，鼓勵學員接納自身特質，發揮同理心優勢，並以幽默力量擊敗外界過度評論，勇於追求有意義的事物，並進而影響身邊的人。

    課程內容涵蓋團隊溝通、人生設計、情緒管理、危機應變、社會創新及性別意識等，並規劃「非典型職業女力沙龍」與「跨域企業領袖參訪」，安排學員走進多元產業與在地品牌，了解智慧製造、品牌經營、食品創新到永續實踐，也邀請刑事局防爆偵查員、臺灣中油船隊駐埠大副、射箭國際裁判、女性建築師等非典型職業與跨領域女性榜樣，與學員面對面交流職涯經驗，鼓勵大家勇於突破框架，開創不同可能。

    此外，10月11日是「台灣女孩日」，青年署將舉辦「歷屆學員交流分享會」，以「超級女孩的生命力披風 × 領導力戒指」為主題，邀集歷屆學員、女性領袖與多元領域代表齊聚一堂，透過專題演講、對談與經驗交流，展開跨世代、跨領域的深度對話。

    見域工作室創辦人吳君薇分享永續行動與文化保存的實踐經驗。（教育部提供）

    見域工作室創辦人吳君薇分享永續行動與文化保存的實踐經驗。（教育部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播