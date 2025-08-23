女力時代 教育部暑訓240名大專女學生領導力

女力時代，教育部暑假培訓240名大專女學生領導力。（教育部提供）

2025/08/23 10:51

〔記者林曉雲／台北報導〕我國大專女生佔比逾5成，可謂邁入女力時代。教育部今（2025）年暑假再為大專女學生續辦領導力培訓營，吸引全國240位大專女學生參與，並安排刑事局防爆偵查員、台灣中油船隊駐埠大副、射箭國際裁判、女性建築師等非典型職業與跨領域女性榜樣，與學員面對面交流。

教育部青年署科長呂松青說明，「大專女學生領導力培訓營」邁入第22屆，今年以「青春無畏 女孩有為」為主題，透過多元課程、企業領袖參訪與專題講座，啟發學員勇敢追夢，培養影響力，展現新世代女性的行動力。

同為女性的青年署副署長諶亦聰及主秘林祝里指出，台灣性別平等環境不斷進步，但女性在職場與家庭之間常面臨壓力與挑戰，社會也仍存在刻板印象與不公平評價，鼓勵學員接納自身特質，發揮同理心優勢，並以幽默力量擊敗外界過度評論，勇於追求有意義的事物，並進而影響身邊的人。

課程內容涵蓋團隊溝通、人生設計、情緒管理、危機應變、社會創新及性別意識等，並規劃「非典型職業女力沙龍」與「跨域企業領袖參訪」，安排學員走進多元產業與在地品牌，了解智慧製造、品牌經營、食品創新到永續實踐，也邀請刑事局防爆偵查員、臺灣中油船隊駐埠大副、射箭國際裁判、女性建築師等非典型職業與跨領域女性榜樣，與學員面對面交流職涯經驗，鼓勵大家勇於突破框架，開創不同可能。

此外，10月11日是「台灣女孩日」，青年署將舉辦「歷屆學員交流分享會」，以「超級女孩的生命力披風 × 領導力戒指」為主題，邀集歷屆學員、女性領袖與多元領域代表齊聚一堂，透過專題演講、對談與經驗交流，展開跨世代、跨領域的深度對話。

見域工作室創辦人吳君薇分享永續行動與文化保存的實踐經驗。（教育部提供）

