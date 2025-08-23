麻竹筍產季卡關！林內山路坍方雲縣府7日內搶通便道

雲林縣交通工務局長汪令人會同坪頂村民前往會勘，允諾7日內搶通便道。（雲林縣府提供）

2025/08/23 10:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕7月初丹娜絲颱風來襲，後又因西南氣流連續豪雨，造成雲林縣林內鄉山區道路柔腸寸斷，坪頂村對外交通一度中斷，前山雲61線搶通，後山產業道路多處坍方，縣府會同縣議員張維崢、村民現勘後，允諾在7日內先修築臨時便道恢復通行。

上月初颱風及月底連續豪雨，林內坪頂村往市區主要道路雲61線路基流失坍陷，後山往湖本村的產業道路也有多處坍方，嚴重路段坍方有10米深，其中雲61線已在8月12日晚上搶通恢復雙方通車。

後山道路部分則未搶修，農民要前往筍園、果園工作要繞路，最快要花半小時車程才能到達，現正值麻竹筍採收期，農民向張維崢陳情盼縣府能協助先設置臨時替代道路，方便農民進出及運送農產。

雲林縣交通工務局長汪令堯昨（22）日會同村民及張維崢前往現勘，汪令堯表示，坪頂通往湖本村產業道路有3處路面中斷，因路基下滑10多米，長達有50至60米，原路面已無法恢復，將依原路徑開闢便道，已責令廠商進場搶修一條5米寬的便道。

汪令堯指出，避免車輛打滑，便道路面將以鋼筋、混凝土施作鋪面，再把路面刮粗糙增加摩擦力，日後復建時只要掩埋原道路即可，便道預計在7天內完工通行。

雲林縣林內坪頂村後山產業道路多處坍方交通中斷。（雲林縣府提供）

雲林縣林內坪頂村後山產業道路多處坍方交通中斷，造成農產無法外運。（雲林縣府提供）

