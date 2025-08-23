農業部再推農業基本法 25日起北東南中舉行地方草根會議

農業部再度啟動農業基本法立法，並於下週一起在全台北東南中4區舉行地方草根會議蒐集意見看法。（資料照）

2025/08/23 10:19

〔記者楊媛婷／台北報導〕農為國本，但我國卻遲遲未訂定農業基本法，總統賴清德提出制定農業基本法政見後，農業部啟動立法，已擬定草案，下週一起陸續到全國北東南中各舉行4場次的草根會議蒐集在地意見。

農業部曾在2008年、2011年擬定行政院版農業基本法草案，隨賴清德將「制定農業基本法」為「智慧韌性 永續安心-農業政策行動策略」，農業部再度提出草案，農業部表示農業是國家整體經濟一環，具有糧食安全自主、維護生態環境、國土保安、傳承農業文化、社會安定等多功能價值，更與全民生活息息相關，這次修法希望可以成一部帶領未來台灣農業30年前進的根本大法。

請繼續往下閱讀...

農業部表示，立法有賴公私部門一起謀求解方，也需要從經濟、產業、環境、社會等面向引導參與者了解該法草案架構，因此將於25日起陸續在全台北東南中舉行地方草根會議，希望關心台灣農業發展的人士、團體、機關都能一起參加。

農業部指出，北區場將於8月25日下午1時在農田水利署桃園管理處9樓的多功能禮堂舉行；東區場於9月1日下午1時於東華大學美崙校區體育館國際會議廳；南區場於9月8日下午1時於岡山區農會2樓簡報室；中區場9月12日下午1時於彰化縣農會14樓大型會議室；會議資訊查詢及線上報名網址，也同步開放於線上填寫意見及登記發言。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法