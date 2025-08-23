教育部認葉丙成未違性平法 嘉縣、桃市教師會批高官有「安全防護網」

教育部政務次長葉丙成已請辭。（資料照）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕教育部政務次長葉丙成在個人臉書涉揭台大性平案個資，教育部性平會昨公布調查結果，葉丙成未違反性平法，葉丙成則請辭；桃園市教師會理事長陳俊裕、嘉義縣教師會理事長劉政昇今天批評，近年校園「教師被檢舉即調查」氛圍日益嚴重，教師承受莫大心理壓力，但相對的卻是高官的「安全防護網」，葉丙成在性平爭議下毫髮無傷，全身而退，未受應有的嚴格檢驗。

桃園市教師會、嘉義縣教師會指出，基層教師只要遭學生或家長檢舉，不論事件大小，學校多半會啟動校事會議，冗長的程序彷彿審判，許多教育現場的小爭議，被放大成刑事案件，讓教師承受壓力，但高官卻有「安全防護網」，不適任校長若非觸犯教育人員任用條例規定，幾乎難以撼動，若涉教育高層，更是「有爭議無責任」。

桃園市教師會、嘉義縣教師會表示，根據「性別平等教育法」第23條，學校或主管機關在公布事件結果時不得揭露當事人身分資料；「性騷擾防治法」第10條第4款規定「任何人除第一項但書規定情形外，不得以媒體或其他方法公開或揭露被害人之姓名及其他足資識別被害人身分之資訊。」法律保障被害人權益，但調查報告卻以狹隘的方式解釋次長的責任，對他任意公開受害人資訊的行為輕描淡寫，迴避應有的追責，難道未來除性平委員、承辦人等負有保密義務，其他人均可自由對外公開性平案的資訊？

陳俊裕說，教育人員原本就有更高標準的專業與倫理義務，不得任意洩露學生資訊，但次長卻能免責，無異於向全國教師傳遞「法律只約束小兵，不約束將軍」；劉政昇說，高官的性平案件可以因人而異處理嗎？一般教師常因小誤會被惡意放大，升級為性平事件懲處，但換作是高官卻可以輕輕帶過，就如校事會議處理教師行為常動輒得咎，但校長事件審議會議卻輕輕放下。

劉政昇說，職稱不應該是違法者的保護傘，影響力越大的人應有更高的道德要求，對許多雖遭調查成立，卻查無重大事實的老師而言「情何以堪」，教育部若繼續放任制度失衡，不僅基層教師士氣低落，最終受害的將是全體社會對教育公平正義的信任。

