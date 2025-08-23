少子化每個孩子都是寶 教育部補助地方增設76班學前特教班

教育部新增補助76班學前特教班，協助家長和特殊孩子，圖為新竹市巡迴輔導教師進行巡迴服務。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化年代，每個孩子都是寶，為提升學前特教服務的可近性與品質，教育部補助各地方政府開辦「學前階段特殊教育班」，114學年度新增補助開辦76班，包括集中式特教班12班、巡迴輔導班56班、分散式資源班8班，使全國學前階段特殊教育班總計達751班，含集中式特教班249班、巡迴輔導班463班、分散式資源班39班。

教育部國教署組長王慧秋說明，為保障學前身心障礙幼兒受教權，教育部自104學年度起，持續補助直轄市、縣市政府開辦集中式特教班、巡迴輔導班及分散式資源班等特教班，並引導各直轄市、縣市政府改善教學環境及充實教學資源，以滿足學前身心障礙幼兒多元需求。

花蓮縣教育處表示，考量轄內身心障礙幼兒需要支持程度差異較大，除了原開設23班特殊教育班外，114學年度增設1班集中式特教班及2班巡迴輔導班，使身心障礙幼兒都能獲得妥適照顧，另考量身心障礙幼兒、教保服務人員及特教教師實際需求，在教育部協助下，積極整修教學空間、幼兒廁所設施及改善辦公空間，以全面支持師生需求。

新竹市教育處表示，考量轄內身心障礙幼兒人數逐年增長，除了原開設14班學前特殊教育班外，114學年度增設3班學前特教班，提供家長便利且可及的教育安置環境，各特殊教育班亦依據安置身心障礙幼兒之學習需求，購置多元教材教具及完善設施設備，並發展個別化適性教學模式，以符應幼生殊異需求，打造優質且友善的學習環境。

