為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    少子化每個孩子都是寶 教育部補助地方增設76班學前特教班

    教育部新增補助76班學前特教班，協助家長和特殊孩子，圖為新竹市巡迴輔導教師進行巡迴服務。（教育部提供）

    教育部新增補助76班學前特教班，協助家長和特殊孩子，圖為新竹市巡迴輔導教師進行巡迴服務。（教育部提供）

    2025/08/23 10:20

    〔記者林曉雲／台北報導〕少子化年代，每個孩子都是寶，為提升學前特教服務的可近性與品質，教育部補助各地方政府開辦「學前階段特殊教育班」，114學年度新增補助開辦76班，包括集中式特教班12班、巡迴輔導班56班、分散式資源班8班，使全國學前階段特殊教育班總計達751班，含集中式特教班249班、巡迴輔導班463班、分散式資源班39班。

    教育部國教署組長王慧秋說明，為保障學前身心障礙幼兒受教權，教育部自104學年度起，持續補助直轄市、縣市政府開辦集中式特教班、巡迴輔導班及分散式資源班等特教班，並引導各直轄市、縣市政府改善教學環境及充實教學資源，以滿足學前身心障礙幼兒多元需求。

    花蓮縣教育處表示，考量轄內身心障礙幼兒需要支持程度差異較大，除了原開設23班特殊教育班外，114學年度增設1班集中式特教班及2班巡迴輔導班，使身心障礙幼兒都能獲得妥適照顧，另考量身心障礙幼兒、教保服務人員及特教教師實際需求，在教育部協助下，積極整修教學空間、幼兒廁所設施及改善辦公空間，以全面支持師生需求。

    新竹市教育處表示，考量轄內身心障礙幼兒人數逐年增長，除了原開設14班學前特殊教育班外，114學年度增設3班學前特教班，提供家長便利且可及的教育安置環境，各特殊教育班亦依據安置身心障礙幼兒之學習需求，購置多元教材教具及完善設施設備，並發展個別化適性教學模式，以符應幼生殊異需求，打造優質且友善的學習環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播