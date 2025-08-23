桃園元素格鬥健身房八德館突倒閉 會員抱怨負責人無還款誠意

「元素格鬥健身房」八德館於今年3月停止營業。（記者謝武雄攝）

2025/08/23 10:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕「元素格鬥健身房」八德館於今年3月關閉，有民眾抱怨元素格鬥無預警停業，許多會員購買的教練課程、會員費，毫無退還誠意，LINE 訊息不是已讀不回，就是乾脆不讀；「元素格鬥健身房」負責人魏子程表示，大環境不好讓健身房無法經營，目前八德館雖然關掉，但龍潭館還在經營，每月的利潤全部用來償還八德館虧損，也希望給他時間。

消保官彭新澍表示，「元素格鬥健身房」八德館關閉引發糾紛，透過消保官調解有10多起，也都有還款協議，由於消保官消費調解與區公所的調解同樣具有法律效力，也呼籲有糾紛會員可利用消費調解或公所調解程序。

魏子程表示，他已經盡力還款，目前已經還了20多萬元，未來會以龍潭館盈餘償還，由於自救會一直詆毀龍潭館，龍潭館已經沒有教練課程，也沒有會員僅有月費，導致收入銳減，也希望八德會員不要到處放消息詆毀，畢竟龍潭館沒有獲利就沒有錢還債；另外八德館會倒閉，是因為館內有幹部帳目不清，這些幹部還加入自救會，才會LINE訊息已讀不回，不想接電話。

張姓會員表示，受害者成立自救會，目前有40多個成員，但魏子程還款根本毫無誠意，除不讀LINE訊息外，電話也不接，形同人間蒸發，這不只是「經營不善」，還是惡意落跑、蓄意坑殺會員，由於龍潭館還在營運，擔心有更多會員受騙，受害會員至今仍在社群自救，甚至準備走上法律途徑。

「元素格鬥健身房」八德館位於2樓，電梯上還有歡迎光臨字樣。（記者謝武雄攝）

