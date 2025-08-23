113年國人平均壽命80.77歲 高於中國、低於日韓星

與聯合國公布113年全球平均壽命比較，國人男女平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.3歲。（內政部提供）

2025/08/23 10:06

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天公布「113年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲。若與聯合國公布113年全球平均壽命比較，男女平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.3歲；與亞洲國家比較，男女皆高於中國、馬來西亞及印尼，而低於日本、新加坡及南韓。

內政部指出，雖然人口持續老化，但因COVID-19疫情及糖尿病死亡人數較上年減少，因此113年國人死亡人數為20萬1313人，較112年減少3889人，其中65歲以上死亡人數15萬2593人（占全國75.80%），較112年減少3151人。

請繼續往下閱讀...

內政部續指，113年粗死亡率為千分之8.60，較112年減少0.19個千分點；以2000年世界標準人口年齡結構調整計算的「標準化死亡率」為每10萬人口410.27人，較上年下降4.49%。因上述緣由，113年國人平均壽命較112年增加0.54歲，其中男性增加0.48歲、女性增加0.56歲。

以直轄市而言，113年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.40歲最高、新北市80.97歲居次，高雄市79.37歲最低，與112年比較，僅桃園市平均壽命下降0.04歲，其餘五直轄市平均壽命皆增加。

以各縣市平均壽命而言，113年以新竹市81.52歲最高，台東縣75.97歲最低。分析也發現，東部縣市平均壽命較西部縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.80歲、3.98歲，惟台東縣較2014年縮小0.17歲，而花蓮縣增加0.67歲。

內政部今天公布「113年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲。（內政部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法