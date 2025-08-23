為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    參山處攜手在地打造谷關梨山新玩法 並推出五葉松餅與水梨風味啤酒

    參山處推谷中作樂行程，帶領民眾進入松鶴部落，學習狩獵文化與生態保育觀念。 （參山處提供）

    參山處推谷中作樂行程，帶領民眾進入松鶴部落，學習狩獵文化與生態保育觀念。 （參山處提供）

    2025/08/23 09:46

    〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處為推廣谷關、梨山地區的旅遊新體驗，今年以「梨享森活」為品牌，推出「谷中作樂」與「梨不開你」兩大主題遊程，並與在地店家合作打造「五葉松餅」、「水梨風味啤酒」等限定伴手禮，希望讓更多國人能感受「越在地、越國際」台中原鄉獨有、最純粹的「理想生活」。

    參山處長曹忠猷表示，谷關和梨山有溫帶景觀和泰雅原民文化，四季都有不同的玩法。今年參山處與在地觀光業者合作陸續推出更具競爭力的遊程產品，包括代表谷關遊程的「谷中作樂」，以及梨山遊程「梨不開你」。首波「谷中作樂」遊程以「步道森呼吸」為主軸，走訪白冷、大甲溪電力文物館、谷關遊客中心暨入關博物館，感受歷史的懷舊氣息，並深入松鶴部落品嚐道地泰雅風味餐，由泰雅族獵人帶領走進德芙蘭步道，學習狩獵文化與生態保育觀念。

    2天1夜的梨山遊程「梨不開你」，則深入泰雅秘境，探索「武陵茶園獵徑」，旅客將在新佳陽部落的佳陽合作農場，由茶農導覽認識高山茶的風土，並親手焙茶，感受「一杯茶就是一座山」的職人精神；次日則在環山部落族人帶領下走入獵人步道，並享用知名民宿「屋頂上的天空」烹飪的低碳蔬食料理，讓高山旅遊不只走入山林大自然，更走進部落的日常生活。

    為了讓遊客將谷關、梨山的美好回憶帶回家，參山處並與新太陽堂餅店聯名推出「五葉松餅」，將谷關的代表性植物五葉松融入糕點中，讓旅客品嚐甜點時，彷彿大甲溪的清風吹入口中；另與台啤合作「水梨風味啤酒」，將高山水梨轉化為清爽的風味啤酒，將高山水果的清甜滋味延伸至味蕾。五葉松餅與水梨風味啤酒將自今年9月起販售至年底，凡報名「梨享森活」遊程的遊客都可限量獲贈；也陸續在谷關、梨山地區的合作店家販售。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    谷關梨山限定販售伴手禮-五葉松餅。（參山處提供）

    谷關梨山限定販售伴手禮-五葉松餅。（參山處提供）

    谷關梨山限定販售伴手禮-水梨風味啤酒。（參山處提供）

    谷關梨山限定販售伴手禮-水梨風味啤酒。（參山處提供）

    參山處推谷中作樂行程，帶領民眾進入松鶴部落，學習狩獵文化與生態保育觀念。 （參山處提供）

    參山處推谷中作樂行程，帶領民眾進入松鶴部落，學習狩獵文化與生態保育觀念。 （參山處提供）

    圖 圖
    圖 圖
