    首頁　>　生活

    剖蚵、做蚵殼粉手工皂 訪東石鰲鼓濕地探索牡蠣生態

    民眾體驗剖蚵。（林業署嘉義分署提供）

    民眾體驗剖蚵。（林業署嘉義分署提供）

    2025/08/23 09:44

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉是全台主要的養蚵產地，鰲鼓濕地緊鄰的海域為「東石蚵」的養殖地，林業及自然保育署嘉義分署今天（23日）起至10月19日在鰲鼓濕地森林園區舉辦「一起來識蚵（牡蠣）」系列活動，邀請民眾一起進入蚵世界，學習「青蚵仔嫂」剖蚵殼的技術、認識蚵仔生理構造，還能製作蚵殼粉手工皂。

    林業署嘉義分署表示，多數人都吃過牡蠣，卻很少體驗剖蚵，「青蚵仔嫂—剖蚵體驗活動」邀請東石在地居民擔任體驗導師，介紹蚵的生長環境與外觀結構，指導民眾使用剖蚵刀、尋找閉殼肌位置、割開蚵殼和取出蚵肉，有興趣的民眾可於今天、8月24日（日）、9月27日（六）、9月28日（日）、10月4日（六）及10月5日（日），到鰲鼓濕地生態展示館參加。

    蚵仔解剖室活動將於9月9日至10月19日在鰲鼓濕地生態展示館舉辦，以布偶教具展示蚵仔器官，引領民眾認識蚵殼內的身體構造；蚵殼粉具備溫和去角質與清潔效果，搭配柚子、檸檬精油與橄欖油等天然成分，製作的手工皂有特殊的香氣，民眾到鰲鼓濕地生態展示館可做出蚵殼粉手工皂，活動日期為10月4日及10月5日（日），每日限額20人。

    林業署嘉義分署表示，有興趣參與活動的民眾，可上臉書粉絲專頁「鰲鼓濕地粉絲團」或電洽鰲鼓濕地生態展示館05-3601801，想安排賞鳥或園區導覽行程，可洽詢鰲鼓濕地生態旅遊單一窗口0975-922678預約戶外導覽。

    許多嘉義沿海居民以剖蚵為業。（林業署嘉義分署提供）

    許多嘉義沿海居民以剖蚵為業。（林業署嘉義分署提供）

    東石沿海是牡蠣主要產地。（林業署嘉義分署提供）

    東石沿海是牡蠣主要產地。（林業署嘉義分署提供）

