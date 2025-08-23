嘉市育人國小「社會情緒學習」活動迎新 助新生自信上學

育人國小校長楊家豪（左）熱情迎接小一新生與家長入校。（育人國小提供）

2025/08/23 09:41

〔記者王善嬿／嘉義報導〕9月開學前夕，嘉義市育人國小昨舉辦新生入學迎新活動，活動以社會情緒學習（SEL）為核心，讓國小一年級新生在遊戲中學習表達情緒、認識正確潔牙習慣等健康促進議題，幫助孩子自信融入小學生活。

育人國小「SEL便利貼，育有好心情」迎新活動22日舉行，教務主任周彥瑋代表新生寫下114學年度代表字「安」，象徵孩子以安定心情展開新的旅程，活動並邀請「陸爸爸說演故事劇場」，以生動活潑的繪本故事，帶領親師生互動破冰、熟悉校園生活。

請繼續往下閱讀...

育人國小校長楊家豪說，迎新活動每年有不同主題，今年以SEL為主軸，期盼幫助孩子面對數位世代下的多重挑戰。

楊家豪強調，學校重視的不僅是學力表現，更著重多元能力培養、心理情緒的調適，學校推動SEL邁入第5年，今年在教育部中長程計畫支持下，成為SEL前導學校，將全面引入課程之中。

小一新生「淯安」原就讀育人國小附幼，他說，第一次參加長時間的活動，很高興認識新同學，未來希望繼續開心踢足球。

育人國小迎新安排「陸爸爸說演故事劇場」表演，讓孩子們從繪本認識校園。（育人國小提供）

育人國小規劃以社會情緒學習為核心的迎新活動，助新生自信融入小學生活。（育人國小提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法